Ricky Memphis trasformato: “Ho perso 30 kg”. E la rivelazione su Raoul Bova stupisce

L’attore Ricky Memphis racconta la sua amicizia con Raoul Bova e svela un dettaglio inaspettato sullo scandalo che ha travolto il divo italiano dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona.

La trasformazione di Ricky Memphis

Protagonista di tantissimi film e fiction di successo, Ricky Memphis ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera di aver perso ben 30 kg. “Qualche paranoia sulla salute ce l’ho. Poi però, siccome, ripeto, sono un cialtrone, ho paura che mi venga un tumore eppure fumo. Bevo troppo e mangio troppo – ha rivelato -. Mi metto a dieta, ma falliscono tutte. Ora sto a stecchetto, ho perso trenta chili, prima pesavo un botto, oltre cento. Li perdo e li riprendo. Appena vedo i risultati mi dico: ‘Beh, mò però famme magnà un po’. Nei momenti di infognatura mangio anche mezzo chilo di pasta. Poi mi piace il vino e pure quello ingrassa”.

Classe 1968, Ricky Memphis è nato e cresciuto a Roma, papà romano e mamma australiana. La sua carriera è iniziata grazie a Maurizio Costanzo e l’ha portato a lavorare nel cinema e in tv, recitando in Ultrà, Immaturi, Distretto di Polizia e nell’ultima stagione de I Cesaroni.

Nella serie interpreta un personaggio molto vicino a Claudio Amendola con cui è amico da anni. “Mi aveva visto al Costanzo Show, rimediò il numero e mi telefonò – ha raccontato -. Credevo fosse un mio amico che faceva uno scherzo, come al solito. Così ce lo mandai de core e gli riattaccai in faccia. Mi richiamò. “Senti, caro Ricky Memphis, vaffan…lo ce vai te. Comunque io sono davvero Amendola, domani ci vediamo ai Parioli con altra gente, se ti va, passa”.

Dopo aver lavorato insieme nel 1991, i due attori sono tornati di recente sul set de I Cesaroni. “Sono Carlo, il consuocero di Giulio/Claudio. Sul set per poco non l’ho ammazzato – ha spiegato l’attore -. In una scena io e Lucia Ocone, su una finta volante della Polizia, dovevamo inseguire la sua auto. Chi lo sa, lui è partito troppo veloce, quasi lo prendo in pieno, ho inchiodato a un millimetro”.

La confessione su Raoul Bova

Fra i migliori amici di Ricky Memphis c’è anche Raoul Bova. L’attore è stato vicino all’amico durante il periodo dello scandalo che l’ha travolto, fra l’addio a Rocio Munoz Morales, le rivelazioni di Fabrizio Corona e gli audio di Martina Ceretti diffusi ovunque sul web.

Gli ultimi mesi sono stati molto complicati per l’attore di Don Matteo che ha superato a fatica critiche e giudizi crudeli riguardo la sua vita privata. Oggi Bova sembra aver ritrovato la serenità accanto a Beatrice Arnera, sua collega di set in Buongiorno mamma!

“Di tutto lo scandalo che lo ha travolto l’estate scorsa io non penso niente e non dico niente – ha confessato Ricky Memphis, parlando di Bova e difendendolo -. Solo che l’infamità della gente non ha più confini. Uscivamo insieme la sera, ma eravamo sempre fidanzati. Lui comunque è un santo, giuro. Era molto corteggiato. Ma lui niente, di ferro”.

