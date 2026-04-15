Raoul Bova e Beatrice Arnera, il bacio appassionato spazza via la presunta crisi

IPA Raoul Bova

Si è tanto parlato di una presunta crisi tra Raoul Bova e Beatrice Arnera, ma in realtà la situazione sarebbe ben più travolgente di così. Nessun addio e nessuna rottura tra i due: sarebbero più innamorati che mai, e fonti vicine alla coppia parlano della volontà di vivere insieme e di allargare la famiglia. Ma procediamo per punti.

Raoul Bova e Beatrice Arnera, come si sono diffuse le voci di crisi

“Una donna che si separa e mesi dopo sceglie di iniziare una nuova relazione è perseguitata da messaggi d’odio, minacce e inviti al suicidio”, in un lungo sfogo sui social, Beatrice Arnera aveva già spiegato le difficoltà che stava affrontando dopo la rottura con il comico Andrea Pisani e la vicinanza a Raoul Bova, “fresco” di separazione da Rocío Muñoz Morales. Negli ultimi giorni, secondo un’indiscrezione, tra Bova e la Arnera ci sarebbe stata una “brutta lite”. Tanto che molti parlavano di separazione.

Ma, in realtà, già Riccardo Signoretti, Direttore di Nuovo Tv, aveva confermato a La Volta Buona, il programma condotto da Caterina Balivo, la loro vicinanza, contro ogni pronostico sulla rottura. E anche le foto pubblicate da Diva e Donna – un bacio appassionato a furor di fotocamera – hanno confermato che tra i due il cielo è limpido e sereno. Nessuna nuvola all’orizzonte, e stando ad Alessandro Rosica, Bova e la Arnera “stanno vivendo insieme e vorrebbero mettere su famiglia”. Ventiquattro anni di differenza, ma una passione che è stata definita “bruciante”: sono più affiatati che mai.

Il periodo difficile

C’è da dire, però, che ambedue non provengono da una situazione facile, perché il chiacchiericcio li ha colpiti più volte. Bova è stato al centro delle rivelazioni di Fabrizio Corona su Falsissimo, la Arnera è stata presa duramente – e ingiustamente – di mira dopo la rottura con Pisani e le prime notizie sul flirt con Bova. Andrea Pisani ha parlato spesso della rottura con la Arnera, causando un certo fastidio. Soprattutto una battuta non è passata inosservata, detta da Pisani a Le Iene: “Siamo diversi. A me piacciono le mie coetanee”, una “battuta-frecciata” riferita alla differenza d’età tra la Arnera e Bova.

Non pochi giorni fa, la Arnera è sparita da Instagram (anche per questo motivo si era ipotizzata una crisi con Bova): “I social sono un luogo fertile per l’odio. Ho ricevuto insulti, minacce, mi scrivevano che non ero una buona madre o mi invitavano al suicidio. Ma la delusione vera è stata vedere come sono stati usati i video che io e Andrea pubblicavamo sui social per lavoro, a tutti gli effetti contenuti professionali, progetti pubblicitari concordati. Posso capire la delusione, ma vedere quella dimensione lavorativa e creativa usata contro di me, come se fosse la prova di una felicità scippata, è stato straniante”, aveva confessato a Donna Moderna.

Ora la coppia starebbe vivendo un periodo sereno e sarebbe pronta a scrivere una nuova pagina, lasciandosi il passato alle spalle. Il chiacchiericcio c’è stato, e ha fatto male, ma Bova e la Arnera sembrano aver trovato il loro equilibrio, lontano dai social e vicini a un futuro comune.