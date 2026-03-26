Beatrice Arnera, Andrea Pisani contro Raoul Bova in tv: “A me piacciono le mie coetanee”

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Andrea Pisani punge Raoul Bova e lo fa in tv, ospite delle Iene, con alcune battute che ironizzano sulla fine dell’amore con Beatrice Arnera e la nuova relazione di lei con l’attore.

Andrea Pisani, la frecciatina a Raoul Bova

Andrea Pisani è stato ospite dell’ultima puntata de Le Iene dove ha risposto alle dichiarazioni – decisamente cattive – dei suoi haters. Il comico e conduttore è stato legato per diversi anni a Beatrice Arnera, con cui ha avuto una figlia. Proprio poco dopo la nascita della loro primogenita la coppia si è divisa e poco dopo Andrea ha scoperto che l’ex compagna si era innamorata di Raoul Bova, suo compagno di set in Buongiorno mamma.

Come era prevedibile la vicenda è stata al centro di moltissimi messaggi ricevuti da Pisani che, con spirito, ha replicato. “Mollare una all’altare e poi farsi mollare per Raoul Bova, non è sfiga, è karma”, ha detto Max Angioni, leggendo uno dei messaggi e Pisani ha risposto: “Ha fatto a un favore a un bello e ne ho danneggiato un altro, mettiamola così”.

Poco dopo è arrivato un altro messaggio: “Andrea Pisani comunque è un bravissimo attore… mi ricorda un giovane Raoul Bova”. Il comico dunque ha risposto con una frecciatina a Raoul Bova. “No vabbè, ma siamo diversi. A me piacciono le mi coetanee”, ha detto ridendo e scatenando l’applauso del pubblico.

Il riferimento è alla differenza d’età fra Beatrice Arnera e Raoul Bova. L’attrice infatti ha 30 anni, mentre Bova 54.

L’addio (fra le polemiche) di Beatrice Arnera e Andrea Pisani

Dopo l’addio a Beatrice Arnera, Andrea Pisani aveva scelto di restare in silenzio. Poi la decisione di raccontare quanto accaduto, per la prima volta, nel podcast di Gianluca Gazzoli.

“Le motivazioni che mi vengono date non è che mi portano a dire chiudiamo qua, c’è una bambina, le difficoltà possono essere gravi, io sono stato me stesso con le mie responsabilità, un compagno che magari non è stato abbastanza, non sono qui a dire che sono una vittima del sistema – aveva raccontato -. Noi abbiamo avuto una figlia voluta e stravolta, abbiamo superato gravidanze interrotte, abbiamo vissuto il momento della ricerca di un figlio con grande partecipazione, la bambina arriva, una gioia incredibile, arriva dopo anni di tentativi. I nostri lavori non sono semplici, abbiamo vissuto un periodo difficile, sono responsabile di questa crisi, ma pensavo “un secondo, abbiamo qualcosa di grosso tra le mani”, per me serviva lottare un po’ di più, lei dirà qualche altra cosa”.

Pisani aveva poi aggiunto di aver scoperto della relazione di Beatrice Arnera con Raoul Bova dai giornali di gossip. “Io non so quando ci siamo lasciati – aveva confessato al conduttore, commuovendosi -, ma considero dall’ultima seduta di terapia, perché nella mia testa c’era ancora la voglia di salvare qualcosa. Dieci giorni dopo, un mio amico mi chiama e dice hai visto le foto?”. Pisani aggiunge: “È stata difficile, non ho voglia di giudicare. Non c’è una grande comunicazione in questo momento, ci atteniamo al bene della bambina”.