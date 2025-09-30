Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Andrea Pisani

Comico e attore, Andrea Pisani è il compagno di Beatrice Arnera, protagonista di Buongiorno mamma con Raoul Bova. Grazie al suo talento come cabarettista ha creato il duo comico PanPers, arrivando al successo in televisione e al cinema.

Chi è Andrea Pisani

Classe 1987, Andrea Pisani è originario di Torino. Alla fine degli anni Duemila ha fondato i PanPers, un duo comico formato con l’amico Luca Peracino. Nel 2009 i due hanno debuttato in tv nel programma Colorado, in seguito hanno aperto un canale YouTube diventato da subito molto famoso con sketch e parodie.

Nel 2013, dopo il successo ottenuto sul web, Pisani ha debuttato al cinema in Fuga di cervelli con Paolo Ruffini, recitando accanto a Frank Matano e Guglielmo Scilla. Ha poi recitato in Belli di papà con Diego Abatantuono e Matilde Gioli, in Classe Z con Alessandro Preziosi e in Ti presento Sofia con Micaela Ramazzotti e Fabio De Luigi. Nel 2019 è apparso in I babysitter, Cambio tutto e Riccione.

In seguito con i PanPers ha preso parte a programmi come Honolulu e Only Fun lo show comico con Elettra Lamborghini. Inoltre è stato protagonista del film Il mammone con Angela Finocchiaro e Diego Abatantuono.

L’amore di Andrea Pisani e Beatrice Arnera

Dal 2021 Andrea Pisani è legato a Beatrice Arnera. I due sin da subito hanno formato una coppia affiatata e divertente, raccontata anche da numerosi video pubblicati su Instagram. Un legame felice coronato nel 2023 dalla nascita della loro prima figlia, Matilde. Poi un lungo silenzio e le prime voci di una crisi, confermata da Beatrice Arnera che sui social ha pubblicato un lungo post in cui ha raccontato le difficoltà della coppia.

“In questi anni, io e Andrea vi abbiamo fatto entrare nelle nostre vite, condividendo con voi momenti bellissimi, fino all’arrivo di Matilde – ha rivelato -. Proprio perché vi sentiamo così vicini, ci sembra giusto dirvi che stiamo attraversando un momento delicato e abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo. Per questo, vi chiediamo comprensione e delicatezza”.

Qualche tempo fa, intervistata da Vanity Fair, Beatrice aveva parlato del rapporto con Andrea Pisani, spendendo parole bellissime per il compagno. “A volte mi accorgo che alcuni scontri e alcune tensioni si risolvono non appena si riconoscono l’impegno e la fatica delle persone – aveva svelato -. Insomma, sto riscoprendo l’importanza del saper fare attenzione agli altri. Andrea, il mio compagno, è molto bravo in questa cosa; in particolare, è molto bravo nel riempirmi di autostima. Io sono sempre convinta di non meritare niente; soffro tantissimo la sindrome dell’impostore. Ogni cosa che mi è successa mi è successa anche per l’intervento di qualcun altro – un personaggio che ho scritto, la scelta che ho preso; il momento che mi sono ritagliata per me stessa”.

“Se l’ho scelto, e l’ho scelto, è stato per l’immensa stima che provo nei suoi confronti – aveva rivelato -. E questa stima, nel tempo, non ha fatto che crescere. Perché Andrea è innanzitutto un essere umano profondamente consapevole di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato. E poi è una persona che riesce a essere molto oggettiva. È onesto. Mi parla sempre sinceramente. Ed è un uomo brillante. E non usa questa brillantezza per pesare sugli altri”.