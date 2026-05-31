La figlia di Jennifer Lopez cambia nome e genere: non è più Emme

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Getty Images JLo un anno fa con la figlia Emme, che ora è Oskar

La figlia di Jennifer Lopez è tornata al centro dell’attenzione internazionale ma questa volta non per una performance accanto alla celebre madre o per un’apparizione pubblica sul red carpet. A far discutere è infatti il nome con cui la diciottenne ha scelto di presentarsi al mondo: Oskar Muñiz.

Per anni conosciuta come Emme Muñiz, una dei gemelli nati nel 2008 dall’unione tra la popstar americana e il cantante portoricano Marc Anthony (il cui vero nome è Marco Antonio Muñiz Rivera), la giovane sembra aver intrapreso una nuova fase della propria vita proprio in concomitanza con il diploma di scuola superiore.

La notizia è emersa attraverso un account Instagram collegato alla Windward High School di Los Angeles, che pubblica i progetti universitari degli studenti dell’ultimo anno.

Tra le immagini condivise è comparso il profilo di Oskar Muñiz, accompagnato da una fotografia d’infanzia e dai dettagli sul percorso accademico scelto per il futuro. Il nome ha immediatamente attirato l’attenzione dei media, alimentando interrogativi e curiosità.

Al momento non sono state rilasciate dichiarazioni ufficiali sul significato di questa scelta o su un eventuale cambio anagrafico. Anche se diversi osservatori hanno notato che anche alcuni profili social associati alla giovane utilizzano ormai il nome Oskar, suggerendo che sia questa l’identità con cui desidera essere riconosciuta pubblicamente.

La figlia di Jennifer Lopez diventa Oskar Muñiz

L’annuncio è arrivato in una settimana particolarmente importante per la famiglia. Oskar ha infatti concluso il percorso scolastico e celebrato il diploma circondato dall’affetto dei suoi cari.

Alla cerimonia erano presenti Jennifer Lopez, la madre della cantante Guadalupe Rodríguez, il fratello gemello Max Muñiz e anche Samuel Affleck, figlio di Ben Affleck e Jennifer Garner (nonostante il divorzio dei Bennifer, le rispettive famiglie sono ancora molto unite). Assente invece Marc Anthony, che non ha partecipato all’evento.

Il prossimo autunno Oskar si trasferirà a New York per frequentare il prestigioso Sarah Lawrence College, una delle università private più note degli Stati Uniti. Secondo quanto comunicato dalla scuola, seguirà un doppio percorso di studi in Teatro e Arti Visive, due discipline che sembrano riflettere la sensibilità artistica maturata negli anni.

Una scelta che non sorprende chi ha seguito la crescita dei figli di Jennifer Lopez. Oskar, infatti, è apparso più volte accanto alla madre in occasioni pubbliche di grande visibilità, compresa la memorabile esibizione durante l’halftime show del Super Bowl 2020, quando condivise il palco con la popstar davanti a milioni di spettatori.

Il sostegno di Jennifer Lopez

Jennifer Lopez ha sempre mostrato grande attenzione verso il benessere e l’autodeterminazione dei propri figli. Pur mantenendo un profilo discreto sulla vita privata della famiglia, la cantante ha spesso ribadito quanto sia importante sostenere le passioni e le scelte personali dei ragazzi.

La vicenda di Oskar si inserisce in questo contesto. In passato aveva già attirato l’attenzione per aver espresso pubblicamente una identità non binaria, un percorso che oggi sembra accompagnarsi anche all’utilizzo di un nuovo nome e di una nuova immagine pubblica.

Al di là delle etichette e delle interpretazioni mediatiche, resta il dato più significativo: l’inizio di una nuova avventura personale e accademica. Con il diploma alle spalle e l’ingresso imminente all’università, Oskar Muñiz si prepara a costruire il proprio futuro.

Un passaggio simbolico verso l’età adulta che segna l’inizio di un nuovo capitolo, nel segno della libertà di esprimere la propria identità e di inseguire le proprie aspirazioni.