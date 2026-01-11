Jennifer Lopez esagera con le trasparenze: il look da capogiro anticipa i Golden Globes

Getty Images Jennifer Lopez

Mancano ormai poche ore ai Golden Globes 2026 e il loro glamour è già iniziato. La cerimonia che premia le star di cinema e tv (e che, da tradizione, fa da apri pista agli Oscar) si tiene nella serata di domenica 11 gennaio. Jennifer Lopez, però, che della serata sarà co-conduttrice, ha già iniziato a vestirsi per l’occasione. Da capogiro l’outfit sfoggiato dalla diva al party di Los Angeles che anticipa la cerimonia ufficiale.

Jennifer Lopez, il look da showgirl

Gli occhi erano tutti per lei al ricevimento organizzato da Vanity Fair e Amazon MGK Studios a Los Angeles. Sul red carpet del Bar Marmont, all’esclusivo party che anticipa i Golden Globes, Jennifer Lopez ha sfoggiato un outfit da vera diva: lussuoso, brillante, sensuale e, soprattutto, trasparente. Anzi, più che da diva, un outfit da showgirl, forse ispirato dall’atmosfera di Las Vegas, dove la popstar è attualmente performer residente.

Jennifer, aiutata dalla sapiente stylist Mariel Haenn, ha scelto una creazione dello stilista Zuhair Murad, tratta dalla più recente collezione Autunno/Inverno 2026. Si tratta di uno splendido abito rosso vermiglio, con corpetto dalla scollatura al cuore e ben stretto sui fianchi per risaltare il punto vita. Il bustino è completamente ricoperto di strass, che cadono sul tessuto in grandi gocce.

Il vero pezzo forte è senz’altro la lunga gonna con strascico di chiffon, completamente trasparente (proprio come piace a Jennifer), se non appunto per la scintillante cascata di strass che, ad ogni passo, svelano le toniche gambe della popstar più in forma che mai. Per ripararsi dal freddo, o forse semplicemente per un tocco di chiccheria in più, JLo ha coperto l’abito con una pelliccetta corta dello stesso rosso intenso.

Ai piedi, dei sandali con plateau firmati Le Silla, in mano una piccola pochette in velluto. I gioielli sono preziosi ancor più dell’abito. La cantante e attrice 56enne si è affidata al gioielliere delle star Sabyasachi, che l’ha omaggiata con un chocker in oro 18 carati ornato da rubellite e ametista, con orecchini in coordinato. Immancabili, naturalmente, i diamanti, accessorio irrinunciabile per ogni diva che si rispetti.

La frecciata all’ex marito Ben Affleck

Ai Golden Globes 2026, Jennifer Lopez farà da spalla alla presentatrice ufficiale, la comica statunitense Nikki Glaser. E la sua presenza sul palco sarà all’insegna dell’autoironia, così come abbiamo già potuto vedere dal video promo diffuso sui social per sponsorizzare il grande evento. A corredo del filmato, Glaser ha scritto: “Domani presento i Golden Globe. Jennifer Lopez presenta. Infine, debuttiamo con il nostro duo: Nennifer”.

Il riferimento è chiaro. La battuta verte su Bennifer, il soprannome che la stampa assegnò alla coppia formata da Jennifer Lopez e Ben Affleck nei loro tempi migliori. Bennifer fu utilizzato fin dall’inizio del loro amore, nel 2002, per poi tornare in auge con il ritorno di fiamma del 2021. A seguito del divorzio dall’attore, conclusosi da appena qualche mese, Jennifer è già pronta a scherzarci su e a dire addio a Bennifer, sostituendolo con più fruttuose e divertenti collaborazioni. E chissà che dal palco non arrivi qualche altra frecciatina al caro Affleck…

