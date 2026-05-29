Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Quella tra Jennifer Lopez ed il verde, lo sappiamo, è una storia d’amore iniziata nel lontano Duemila: l’arcinoto Jungle Dress di Versace sfoggiato per la prima volta in assoluto ai Grammy Awards di quell’anno è entrato nella storia, tanto da divenire l’oggetto del desiderio di numerose celebrities, alcune delle quali sono addirittura riuscite ad indossarlo — non altrettanto bene, c’è da dirlo — dopo di lei. Ebbene, a ben ventisei anni di distanza da quel momento iconico, un altro abito color della speranza potrebbe finire per avere la stessa sorte.

Del resto nel luminoso firmamento di Hollywood vi sono star che seguono le tendenze e altre che le creano, e J.Lo appartiene decisamente a questa seconda categoria: al Latino International Film Festival 2026 la cantante ha saputo trasformare la premiazione in un momento di pura estasi fashion, regalandoci altissimi picchi di nostalgia. Vediamo come e perché.

Jennifer Lopez in verde al Latino International Film Festival 2026: è nostalgia pura

Il red carpet ha una ed una sola regina e il suo nome è Jennifer Lopez: su quello del Latino International Film Festival 2026, quantomeno, gli occhi del mondo cinematografico e della moda erano tutti puntati su di lei. Il motivo di tanta attenzione? Un look mozzafiato, destinato a rimanere scolpito nelle nostre menti per lunghissimo tempo. Forse per sempre.

Audace, magnetica e anche incredibilmente chic, la protagonista di Office Romance ha dimostrato ancora una volta come fondere perfettamente eleganza e puro glamour hollywoodiano: ben consigliata dai suoi stylist di fiducia, Rob Zangardi e Mariel Haenn, si è vista incantare il pubblico con addosso il celebre “Brielle Sage Diamond Halterneck Gown”, una creazione da sogno firmata Bronx and Banco.

IPA

Parliamo di uno scenografico abito verde salvia, caratterizzato da una sensualissima silhouette fluida, con scollo e spacco profondi, quanto da audaci aperture laterali a svelare fianchi. A tenere insieme i lembi di tessuto sono intrecci di catene e cristalli scintillanti posizionati in punti strategici, lì come per catturare la luce ad ogni minimo movimento.

Per l’occasione ad equilibrare le ampie porzioni di pelle nuda, completando la mise in modo impeccabile, era un capospalla interamente ricoperto di piume: fresco di sfilata, il pezzo è tratto dalla collezione Primavera 2026 dello stesso marchio australiano. Chiudevano il tutto in totale armonia, infine, dei sandali con tacco alto ed una pochette metallizzati, en pendant, di Tyler Ellis.

Va a Jennifer Lopez l’Adelante Award 2026

Una scelta potente, insomma, e affatto casuale: la cantante di Save Me Tonight non era presente all’evento unicamente per sfilare davanti ai fotografi, piuttosto per scrivere un nuovo, importante capitolo della sua straordinaria carriera.

Durante l’apertura della serata la star è stata infatti premiata da Edward James Olmos in persona, tra i co-fondatori del Festival, con l’inaugurale Adelante Award, un prestigioso riconoscimento nato per celebrare l’impatto monumentale ed il continuo contributo all’industria cinematografica e alla comunità latina.

È stato l’incontro perfetto tra talento e stile intramontabile a confermarci il suo status di diva assoluta, ricordando a tutti che la moda non ha regole se sai come indossarla.