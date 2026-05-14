Jennifer Lopez, l’inaspettato power dressing con pelliccia a New York per Office Romance

Jennifer Lopez sta per tornare su Netflix come la protagonista della rom-com più attesa del momento: una CEO ultra-glamour e altrettanto inflessibile, come ci raccontano anche i suoi più recenti look fuori dallo schermo

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Jennifer Lopez

A distanza di ben quattro anni dall’ultima volta, Jennifer Lopez sta per fare ritorno nel suo habitat naturale. Quello che ha contribuito a regalarle la fama a cavallo tra la fine degli anni Novanta e l’inizio del Duemila: stiamo ovviamente parlando dell’universo roseo e sognante delle commedie romantiche, che la vedrà nuovamente nelle vesti della tipica protagonista alle prese con i propri travagliati sentimenti.

All’uscita su Netflix di Office Romance, così si chiama la rom-com con Brett Goldstein come oggetto del suo interesse amoroso, manca sempre meno e, come da consolidata tradizione, il periodo promozionale è iniziato. Ecco infatti la star pizzicata per le strade della Grande Mela, a catalizzare l’attenzione mediatica internazionale senza il minimo sforzo apparente a partire dall’uscita del Four Seasons Hotel. Il motivo? Una scelta d’abbigliamento piuttosto inaspettata. Quantomeno per il periodo corrente. Capiamo perché.

Il nuovo power suit secondo J.Lo prevede persino un tocco di pelliccia (in primavera)

A New York per Office Romance, rigorosamente guidata dall’ormai rodata strategia del method dressing, Jennifer Lopez sta sfornando mise che, l’una dopo l’altra, sembrano voler riscrivere per sempre i codici del tradizionale abbigliamento da ufficio attraverso un’ottica spiccatamente lussuosa ed eccentrica.

L’ultimo in ordine cronologico, ad esempio, ha come elemento centrale un imponente cappotto di pelliccia volumetrico sfumato in tonalità calde e aranciate. Sì, anche se è primavera inoltrata: ecco che la figura viene prontamente bilanciata dall’aggiunta di una sottile cintura in pelle marrone con fibbia argentata, abilmente posizionata per stringere il punto vita e mitigare così le proporzioni ampie della giacca.

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Rispettando l’idea del perfetto power dressing moderno, l’attrice ha poi scelto di abbinare al tocco di faux fur una gonna midi color cammello, dalla silhouette fluida, e degli accessori en pendant in marrone bruciato, rispettivamente dei tacchi alti ed una clutch crocodile skin.

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Seguiva esattamente questa stessa scia anche la sensualissima tenuta sfoggiata dall’artista ai Netflix Upfronts 2026, in occasione dei quali ha dimostrato ancora una volta di essere la regina incontrastata del red carpet: possiamo vederla in foto con addosso lo strepitoso tailleur vintage di Jean Paul Gaultier, rosa cipria, estratto dalla collezione Primavera/Estate 2004.

Jennifer Lopez, una donna in carriera ultra glamour dentro e fuori dal piccolo schermo

Un look alla “CEO ultra-glamour”, questo, che riflette per filo e per segno l’identità del personaggio da lei interpretato nella pellicola firmata Netflix: in Office Romance la cantante di Save Me Tonight veste infatti i panni di Jackie Cruz, l’inflessibile direttrice di una grande compagnia aerea che impone regole rigidissime contro le relazioni sentimentali tra colleghi.

La trama entra nel suo vivo proprio quando è la protagonista stessa a perdere la testa per il nuovo avvocato della società, interpretato da Brett Goldstein (con il quale, oltretutto, si dice sia nata una chimica pazzesca anche nella vita reale, ma questa è un’altra storia).

Un film che si preannuncia insomma come il classico cozy-movie da godersi comodamente affondati nel divano di casa propria, possibilmente con una bella bevanda tra le mani, dai toni decisamente umoristici e pungenti che conquistano. Il debutto ufficiale sulla nota piattaforma streaming è fissato a livello globale al prossimo 5 giugno, eppure sembra comunque troppo lontano.