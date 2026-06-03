Jennifer Lopez, difficile guardare altrove: il suo abito floreale ruba la scena

Getty Images Jennifer Lopez, 10 look che hanno fatto la storia (e anche discutere)

Quando JLo arriva davanti ai fotografi, l’attenzione si concentra inevitabilmente su di lei. È successo ancora una volta a New York, dove l’attrice e cantante ha partecipato alla première mondiale di Office Romance, la nuova commedia romantica Netflix che la vede protagonista accanto a Brett Goldstein.

L’evento, ospitato al Regal Union Square, ha riunito il cast del film e numerosi ospiti del mondo dello spettacolo. Eppure, nonostante il parterre ricco di volti noti, è stato impossibile non soffermarsi sul look scelto da Jennifer Lopez.

Jennifer Lopez incanta New York con un capolavoro couture

Per la première di Office Romance, Jennifer Lopez ha scelto una creazione della collezione Spring/Summer 2025 Couture di Miss Sohee, una stilista che negli ultimi anni ha conquistato Hollywood grazie alla sua capacità di fondere romanticismo, artigianalità e teatralità.

L’abito è una costruzione sartoriale complessa, pensata per esaltare ogni dettaglio della silhouette. La base è una delicata tonalità nude che si fonde con l’incarnato, creando l’illusione di un ricamo che prende vita direttamente sulla pelle.

La linea segue la figura con precisione quasi scultorea. Il corpetto senza spalline presenta una profonda scollatura a cuore che valorizza il décolleté e richiama le grandi dive hollywoodiane del passato.

L’intero abito è ricoperto da una straordinaria trama di ricami floreali tridimensionali. Rose, foglie e piccoli elementi botanici sembrano sbocciare lungo il busto e la gonna, creando movimento e profondità. I colori rimangono delicati, giocati su sfumature cipria, avorio, verde salvia e argento, una palette romantica che dialoga perfettamente con il tema dell’evento.

A impreziosire ulteriormente la creazione arrivano centinaia di dettagli luminosi. Cristalli applicati a mano catturano la luce dei flash e trasformano ogni movimento in un gioco di riflessi.

Ma il dettaglio più sorprendente è forse quello che si scopre osservando la parte inferiore dell’abito. Tra i ricami floreali compaiono infatti piccole applicazioni a forma di uccelli bianchi che sembrano librarsi lungo la gonna e lo strascico. Un elemento poetico che aggiunge leggerezza e fantasia a una creazione già ricchissima di dettagli.

IPA

Lo strascico da sogno e il fascino delle grandi dive

Jennifer conosce perfettamente il linguaggio del red carpet. Sa quando stupire e quando lasciare che siano i dettagli a parlare.

In questo caso, oltre alla silhouette a sirena che avvolge il corpo fino alle ginocchia per poi aprirsi delicatamente verso il basso, è lo strascico a trasformare l’abito in un momento fashion memorabile.

La coda si sviluppa dietro la cantante con una leggerezza quasi impalpabile. Il tulle ricamato crea un effetto etereo che accompagna ogni passo, mentre il bordo scintillante aggiunge luminosità.

Office Romance, il nuovo capitolo della carriera di Jennifer Lopez

La première è stata anche l’occasione per presentare ufficialmente Office Romance, la nuova commedia romantica targata Netflix che arriverà sulla piattaforma il 5 giugno.

Nel film JLo interpreta una potente CEO, mentre Brett Goldstein veste i panni del nuovo avvocato della compagnia aerea che dirige. Tra i due nasce una relazione destinata a complicare le regole aziendali e a mettere in discussione le priorità professionali dei protagonisti.

Goldstein, che oltre a recitare ha anche contribuito alla sceneggiatura del progetto, ha sfilato accanto a Jennifer Lopez durante la serata, attirando l’attenzione dei fotografi insieme al resto del cast, composto da Betty Gilpin, Amy Sedaris, Tony Hale, Mary Wiseman, Edward James Olmos e Michelle Hurd.

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