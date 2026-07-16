Monica Bellucci insieme a Jennifer Lopez: lo scatto social diventa virale

Appassionata di marketing e comunicazione, li ha trasformati in lavoro e si divide tra la professione di social media strategist, scrittrice e content editor.

IPA Monica Bellucci e Jennifer Lopez

Cosa succede se due autentiche dive si trovano contemporaneamente ad un evento di portata internazionale? Accade che la loro presenza catalizza l’attenzione generale e che lo scatto che le ritrae insieme, bellissime e glamour, fa il giro del mondo. Proprio come accaduto nel momento in cui Monica Bellucci e Jennifer Lopez sono state avvistate contemporaneamente alla sfilata siciliana di Dolce&Gabbana.

Per l’occasione Taormina si è trasformata nel palcoscenico più esclusivo dell’estate grazie al celebre duo di stilisti anche se, oltre alla meraviglia dell’alta moda, a rubare la scena sono state proprio le due star presenti front row che hanno finito per catturare tutti gli sguardi.

Jennifer Lopez, diva sontuosa con oro e gemme

Da una parte Jennifer Lopez, luminosa come una dea moderna, dall’altra Monica Bellucci, icona di eleganza senza tempo: due donne, due stili completamente diversi, unite dalla stessa capacità di dominare la scena senza bisogno di parole. Sull sfondo una Taormina incantevole e gli abiti di Dolce&Gabbana che ancora una volta hanno raccontato un’autentica poesia.

JLo è arrivata a Taormina con il carisma di una vera diva hollywoodiana e un look destinato a entrare tra i più memorabili di questa stagione dell’Alta Moda: la cantante e attrice infatti ha scelto un abito che non passa di certo inosservato, una creazione couture di Dolce&Gabbana che sembrava uscita direttamente da un antico tesoro imperiale.

Il suo abito, completamente ricamato in oro, era una vera opera d’arte sartoriale: la silhouette aderente metteva in risalto la figura, mentre la superficie era interamente ricoperta da preziosi ricami e grandi gemme multicolore che richiamavano rubini, smeraldi, zaffiri e topazi. Ogni dettaglio brillava sotto le luci della serata, creando un effetto quasi tridimensionale che ricordava le armature delle divinità dell’antica Grecia reinterpretate in chiave glamour.

A completare il look un sontuoso mantello in broccato dorato, lungo fino a terra, che aggiungeva teatralità all’insieme senza appesantirlo mentre i capelli raccolti in un’acconciatura intrecciata lasciavano spazio a un imponente collier coordinato e a maxi orecchini con pietre rosse.

La cantante ha poi condiviso alcuni scatti della serata sui social, trasformando i vicoli e le terrazze di Taormina in un set fotografico a cielo aperto, mentre la maison ha pubblicato la foto che la ritrae insieme alla Bellucci, diventata poi subito virale e accompagnata da migliaia di commenti.

Monica Bellucci, da Dolce&Gabbana il debutto della figlia Leonie

Accanto a Jennifer Lopez sedeva un’altra diva senza tempo, ovvero Monica Bellucci, che ha scelto invece di raccontare un’eleganza completamente diversa, fatta di sobrietà, sensualità e raffinatezza. L’attrice italiana ha puntato sul nero assoluto, dimostrando ancora una volta come il minimalismo possa essere altrettanto scenografico.

Il suo look era composto da un lungo abito nero con delicati dettagli in pizzo sul décolleté, abbinato a un ampio soprabito in pizzo trasparente che donava movimento e leggerezza alla silhouette. I pantaloni morbidi in tessuto fluido e le scarpe nere open toe completavano un insieme sofisticato e rilassato allo stesso tempo.

Monica ha scelto accessori essenziali ma perfettamente calibrati: una clutch nera, piccoli gioielli dorati e grandi occhiali da sole dal gusto rétro, indossati anche durante il défilé, dettaglio che ha aggiunto un tocco di mistero alla sua immagine.

La serata ha avuto anche un importante momento dedicato alla nuova generazione: a sfilare sulla passerella è stata infatti Leonie Cassel, la figlia più giovane di Monica Bellucci, che ad appena 16 anni ha fatto il suo debutto durante l’evento confermando il legame sempre più forte tra la maison siciliana e la famiglia dell’attrice.

La collezione presentata da Dolce&Gabbana, intitolata “Le Devote dell’Olimpo”, ha celebrato la mitologia classica attraverso l’artigianalità italiana tra pizzi Chantilly, velluti dévoré, ricami tridimensionali, applicazioni floreali realizzate a mano e preziosi dettagli ispirati alle maioliche siciliane.

Le modelle hanno sfilato come moderne sacerdotesse immerse in un universo fatto di richiami alla Magna Grecia, alle vestali e alle divinità classiche, mentre il suggestivo scenario alle pendici dell’Etna ha amplificato il carattere teatrale della presentazione.

E in tutta questa opulenza, Monica e Jennifer non hanno di certo sfigurato.