In vacanza in Italia, è J.Lo che sta insegnando a noi come ci si veste in perfetto stile Dolce Vita: i migliori look estivi della cantante da cui prendere ispirazione

Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

IPA Jennifer Lopez

Oltre un milione di cuoricini, in appena poche ore, per un solo carosello di scatti. Era inevitabile: l’effetto J.Lo ha colpito ancora, travolgendo l’estate italiana, eppure questa volta la musica non c’entra. A farci sognare sono proprio i suoi outfit da perfetta diva della Dolce Vita, studiati al millimetro per mimetizzarsi tra la nostra arte e gli splendidi scorci mediterranei.

Da Taormina, dove l’avevamo lasciata l’ultima volta con Dolce&Gabbana, ai suggestivi canali di Venezia, passando per il cuore verde della Toscana, fino alla Città Eterna: la vacanza italiana di Jennifer Lopez è una dichiarazione d’amore in piena regola, e a partire dalla moda. Ciò che in queste settimane le stiamo vedendo addosso è un vero e proprio vademecum stilistico in merito a come interpretare lo spirito del Bel Paese con freschezza, disinvoltura e quel tocco di innato glamour hollywoodiano che da sempre la contraddistingue. Ma analizziamolo più da vicino.

Jennifer Lopez, bandana, abiti leggeri e tocchi di rafia: così sta conquistando l’estate italiana

L’iconico viaggio dal sapore italiano di Jennifer Lopez — che è in dolce compagnia: quella dei suoi figli, prima che partano per il college — si è aperto nel cuore pulsante di Roma, dove si è registrato uno dei più alti fashion moments in assoluto, catturato sullo sfondo di un romantico tramonto capitolino.

Affacciata su una terrazza panoramica che domina le cupole storiche della città, la si è vista fornici la sua personalissima interpretazione dello slip dress in seta, come da manuale arricchito da spalline sottilissime e romantici profili in pizzo. A rendere il look davvero memorabile, però, è stato un uso magistrale degli accessori: un foulard stampato, legato sapientemente a mo’ di bandana sui capelli sciolti, ed una collana di perle a doppio filo.

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Sempre nella Capitale, durante un momento di puro relax sotto il sole, l’affascinante estetica da Riviera ha trovato la sua massima espressione in un altro pezzo forte: parliamo del mini dress Heirloom Billie di DÔEN, un modello in seta color panna con profili verde chartreuse e ricami ispirati agli anni Venti.

In questo caso, il tocco da diva è stato suggellato da un paio di vistosi occhiali da sole gioiello firmati Jimmy Choo, caratterizzati da lenti sfumate e luccicanti dettagli floreali applicati sulla montatura. Ed ecco tornare anche in questo caso l’attualissimo fazzoletto variopinto sulla testa, elemento ultra-chic e persino funzionale.

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Poi, per ammirare le meraviglie architettoniche, la scelta è ricaduta su di un abito leggero color crema dalla silhouette rétro, con gonna a ruota ampia e strutturata bilanciata da un corsetto aderente ad enfatizzare il punto vita.

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La tenuta è stata completata con grande naturalezza da un grazioso cappello in paglia intrecciata a tesa stretta, delle ballerine color cipria, per camminare agevolmente sui tortuosi pavimenti storici, e una pratica borsa in rafia con inserti scuri: la perfezione, a quanto pare, esiste.

La lezione di stile è servita

Tra genuine risate, piatti tipici e tenerissimi momenti mamma-figli, il tour è poi proseguito verso il nord del nostro paese, toccando prima Milano e proseguendo successivamente verso la bella Venezia.

Così, mentre i suoi scatti — rubati e non — continuano a fare il giro del mondo, collezionando interazioni a sette cifre, una cosa appare ormai certa: la vera vincitrice di questa stagione fashion è proprio la cantante di Save Me Tonight, che ha saputo cogliere il fascino intramontabile della nostra intramontabile scena della moda con entusiasmo e classe, lasciandoci in eredità delle preziose idee da copiare in vista delle prossime vacanze.