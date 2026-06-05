Make-up artist e amante della scrittura, ha lavorato come Beauty e Fashion Editor per vari magazine con l'obiettivo di unire le sue passioni in una sola professione.

Getty Images Saint Laurent Spring/Summer 2026 fashion show

Moda insegna che qualsivoglia tenuta, e persino la più à la page, risulti spoglia o quantomeno incompleta senza l’ausilio dei giusti accessori. D’altra parte è il loro stesso nome a non rendere esattamente l’idea di imprescindibilità, ma sappiamo che non sempre la meritocrazia ha la meglio. Tra quelli impropriamente ritenuti stagionali, in mezzo a borse in rafia o crochet, cappelli a falda larga e sandali infradito, ogni anno gli occhiali da sole mettono il naso fuori dalla cabina armadio al primo accenno di bel tempo con una puntualità fuori dal comune, proponendosi a noi come la classica ciliegina sulla torta con cui firmare i look quotidiani.

Chi crede che per cambiare immagine serva un guardaroba nuovo di zecca, infatti, sta probabilmente sottovalutando il potere di una buona montatura: è lei l’alleata definitiva dei tanti lunedì mattina senza voglia né trucco, ed anche lo stratagemma in grado di decretare il successo — o il fallimento, per contro — di un intero outfit. Ebbene, per questa bella stagione le tendenze parlano chiaro, e ci trascinano in un viaggio temporale che fa incontrare la nostalgia dei decenni passati ad un futuro decisamente audace.

Che si rientri nella categoria dei tradizionalisti, che tendono a rimanere fedeli allo stesso modello per sempre, oppure a quella di chi sfiora il collezionismo, ecco svelati nelle prossime righe i cinque modelli assoluti che presto domineranno la scena urbana, e che non potremo proprio fare a meno di desiderare. Pronta a scoprire la tua prossima ossessione?

Occhiali da sole XXL, per uno stile retrò (e altrettanto grande)

Lo abbiamo visto lo scorso inverno con la lunga serie di maxi montature a spargere un’aria intellettuale a destra e a manca, e per questa estate le cose non sembrano ancora voler cambiare: anche in fatto di occhiali da sole le ispirazioni retrò continuano ad esercitare un certo fascino sulle fashion addicted, soprattutto quando in versione oversize, a richiamare il panorama moda anni Settanta.

Ecco dunque design ampi, tondeggianti o leggermente geometrici farsi i grandi — letteralmente — protagonisti del look, dalle passerelle di Loewe, Tory Burch e Celine fino alle strade delle capitali della moda. E se risultano ovviamente perfetti a completamento di abiti leggeri e foulard, funzionano come la più efficace delle dichiarazioni di stile sulle mise di stampo contemporaneo.

Offerta Ray-Ban Jackie Ohh II Occhiali da sole grandi e tondeggianti

Occhiali da sole con montatura sottile, per un improvviso “throwback to the Nineties”

Dopo anni dominati da audaci silhouette chunky, la moda sembra aver fatto un’inversione di marcia per tornare a guardare con amore al guardaroba anni Novanta/primi Duemila: così, dopo aver assistito impotentemente al ritorno di skinny jeans a vita bassa e zeppe, stiamo vedendo anche le montature degli occhiali da sole farsi sempre più sottili e leggere. Le proposte più gettonate sono in metallo oro o argento, ovali oppure rettangolari, emblema di un’estetica discreta ma altrettanto sofisticata.

Le linee sono nette, le forme quasi architettoniche: parliamo di un’eleganza essenziale ma densa di sensualità, dove la pulizia del design incontra un’allure magnetica, come visto in sfilata da Calvin Klein, Celine, Brunello Cucinelli e Tom Ford.

Max&Co. MO0082 Occhiali da sole dalla montatura in metallo sottile

Occhiali da sole da aviatore, il cult che non passa mai davvero di moda

Dall’aura effortless e vagamente mannish, gli occhiali da sole in stile aviatore restano un clamoroso evergreen anche per questa bella stagione. Perfetti per essere indossati ogni giorno, con i loro innati carisma e versatilità ci introducono in un immaginario intramontabile: nati negli anni Trenta per salvaguardare la vista dei piloti, come facilmente intuibile dal nome, essi si sono affermati in seguito come accessorio must-have ed il resto è storia. Ciò non significa, però, che non possano cambiare pelle.

In pedana da Burberry, Gucci e Victoria Beckham abbiamo visto i cosiddetti Aviators aggiornarsi ancora attraverso dettagli inediti: nonostante vivaci tocchi di colore, doppi ponti più sottili, lenti sfumate e montature ultraleggere, però, loro identità resta intatta. La nostra, invece, con modelli così è destinata a prendere il volo.

Liu Jo Lj821s Occhiali da sole taglio aviatore

Occhiali da sole cat-eye, per uno sguardo magnetico anche quando nascosto

Iperfemminili, affilati, sempiterni: gli occhiali da sole cat-eye sono la grande riconferma della calda stagione in corso. Sarà colpa della loro iconica linea sinuosa, rigorosamente direzionata verso l’alto, sarà il richiamo istantaneo alle grandi dive del passato, eppure a quanto pare questi modelli vantano un fascino tanto magnetico che risulta praticamente impossibile da abbandonare.

Da Chanel a Bottega Veneta, da Max Mara a Sportmax, le nuove proposte oscillano tra silhouette ultra sottili e montature più bold, tutte egualmente strutturate, e nonostante le diversità sembrano comunque avere il potere di regalare immediatamente carattere al viso, elevando finanche le tenute più casual. Nella primavera/estate 2026 la versione total black resta ancora la scelta più amata, ma non mancano dettagli gioiello, grossi loghi e minuziose profilature cromate e a condurla al livello successivo.

Calvin Klein Jeans Occhiali da sole cat-eye sottili

Occhiali da sole a mascherina, che sono il modello prediletto della moderna diva

Con furore dal mondo dello sport, troviamo ancora una volta gli occhiali da sole a mascherina tra i prediletti della primavera/estate 2026. Possibile che siano ancor più cool di dodici mesi fa? Sì, e questo è reso possibile da lenti specchiate, silhouette maxi e design tech-inspired.

Come ampiamente dimostrato da Miu Miu, Dior, Alexander McQueen e Loewe, questa fusione tra performance tecnica e haute couture richiede una buona dose di audacia ma il risultato è straordinario se la si abbina per contrasto a capi sartoriali o, in modo più naturale, ad indumenti di stampo athleisure.

A contrastare la già popolarissima proposta scura a copertura — quasi — totale, quest’anno è una sferzata di energia pop: a rubare la scena da ora in poi saranno la forza del rosso, la stravaganza del verde chartreuse, l’allegria dell’arancione e l’ineguagliabile classe del bianco. Dopotutto da un capitolo della moda in cui sono sfumature luminose e vibranti a farla da padrone, cosa avremmo potuto aspettarci?

KARL LAGERFELD KL6209S Occhiali da sole in acetato in stile mascherina