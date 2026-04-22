Perché gli occhiali da sole di Andy, Emily e Miranda sono già la nostra ossessione? I modelli cool in perfetto stile il Diavolo veste Prada

Ancora non tornano sul grande schermo ma già ci hanno fatto innamorare con il loro look, le protagoniste de il Diavolo Veste Prada 2 ci suggeriscono gli occhiali da sole da avere assolutamente per look glam e trendy

Foto di Francesca Baranello

Francesca Baranello

Giornalista e Lifestyle editor

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

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Perché gli occhiali da sole di Andy, Emily e Miranda sono già la nostra ossessione? I modelli cool in perfetto stile il Diavolo veste Prada
Ipa
Gli occhiali da sole de il Diavolo veste Prada sono già iconici

Dopo vent’anni di attesa Miranda Priestly, Andy Sachs e Emily Charlton stanno per tornare e lasciare la loro firma nel nostro guardaroba. Il Diavolo veste Prada 2 sarà finalmente nelle sale italiane il 29 aprile, ma in questi mesi si sono rincorsi trailer e foto rubate dal set che hanno già fatto prendere carta e penna alle fashioniste e sognare gli appassionati di moda. Sì, perché il film interpreta proprio la moda in ogni sua sfaccettatura e ogni dettaglio non è lasciato al caso a cominciare proprio dagli occhiali da sole.

Quello che può sembrare un semplice accessorio, nel look di Miranda Priestly è un oggetto iconico. Nel secondo capitolo i sunglasses fanno un salto di qualità e vengono utilizzati sapientemente anche da Andy ed Emily. Qualsiasi sia il personaggio preferito c’è una buona notizia, anche tu potrai inserirli nel tuo outfit e prendere spunto per realizzare outfit glam con un semplice accessorio. Abbiamo scoperto infatti che online ci sono esattamente gli stessi occhiali da sole di Miranda, Andy ed Emily, ma anche modelli simili che hanno lo stesso livello di coolness, perfetti per ogni stile.

Gli occhiali fascianti di Miranda Priestly

La temuta direttrice di Runaway Miranda Priestly (interpretata da Meryl Streep) ha sempre usato gli occhiali da sole non solo come un accessorio, ma anche per esprimere in un solo gesto il suo consenso o la sua disapprovazione. Mentre nel primo capitolo Miranda sfoggiava occhiali ovali con montatura in metallo, adesso la palette vira verso il total black per rendere ancora di più imperscrutabile il suo sguardo.

Occhiali da sole di Miranda diavolo veste prada
Ipa
Gli occhiali da sole di Miranda sono avvolgenti

Gli occhiali scelti dalla regina della moda sono quelli di Tommy Hilfiger dalla montatura rettangolare abbastanza grande da essere avvolgenti. Il vero dettaglio è il logo in oro sull’asta che illumina il viso di una autentica diva come solo Miranda sa essere.

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I 5 occhiali da sole che si ispirano a quelli di Miranda Priestly

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Gli occhiali da sole moderni di Andy Sachs

Era una stagista senza il minimo senso dello stile e nel corso del primo capitolo l’abbiamo vista trasformarsi in una modaiola attenta agli abbinamenti. Andy Sachs interpretata da Anne Hathaway torna con il suo look e noi siamo pronte a rubare dal suo guardaroba perché l’allieva ha superato la maestra. A confermarcelo sono gli occhiali da sole che con il loro design moderno e unico ci confermano come ci voglia poco a trovare la propria strada. I sunglasses indossati da Andy tra le strade di New York sono presi direttamente dalla collezione di Versace, un nome che è una garanzia quando si tratta di moda.

Occhiali da sole di Andy
Ipa
Gli occhiali da sole di Andy hanno un design moderno

Come Miranda, anche l’ex-stagista ha optato per il total black, la differenza la fa la montatura che in questo caso è ottagonale con lenti grigio scuro. Un design audace, ideale se hai un look urban che si fa notare con i dettagli.

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I 5 occhiali da sole scelti da noi in pieno stile Andy Sachs

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Gli occhiali da sole ovali di Emily Charlton

Nel remake de Il Diavolo Veste Prada non poteva mancare anche Emily Blunt che torna a vestire i panni di Emily Charlton. L’ex assistente di Miranda in questi vent’anni ha fatto carriera ed è diventata dirigente. Un cambio di ruolo che si nota anche nel suo outfit formale, l’unica concessione è data dagli occhiali da sole ovali essenziali e in pieno stile anni ’90.

Occhiali da sole Emily
Ipa
Gli occhiali da sole di Emily hanno uno stile vintage

A firmare i sunglasses di Emily è Yves Saint Laurent. Proprio per il suo stile formale, l’ex assistente ha voluto orientarsi su una montatura nera seguendo l’esempio di Miranda, ma con lenti grigio scuro come Andy per dare un tocco di modernità al look.

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