Per un look moderno e di tendenza le sneakers bianche sono l’accessorio da sfoderare per outfit pratici ed eleganti, adatti a ogni occasione

Dopo aver frequentato un Master in Comunicazione Storica, si è appassionata al giornalismo trasformandolo da passione in professione. Per DiLei scrive di tendenze e guide all'acquisto.

GettyImagines Le sneakers bianche alleggeriscono i look formali

Dal tempo libero all’ufficio e perfino per una cerimonia, le sneakers sono da indossare in ogni occasione. Le scarpe da ginnastica hanno perso la loro definizione sportiva per trasformarsi in un passepartout irrinunciabile. Ormai siamo abituate a vederle di tutti i colori, perfino con applicazioni e decorazioni, ma è la sneaker bianca a trionfare in qualsiasi look perché gioca con il design. I modelli chunky si alternano a quelli con suola strutturata, minimal o con linee retrò.

Perfette per chi cerca comfort e stile in un’unica calzatura, le Skechers bianche sono le sneakers da inserire nel tuo guardaroba perché hanno il potere di trasformare l’outfit. Il loro potere sta proprio nell’abbinarsi con tutto e nella capacità di alleggerire anche l’outfit più elegante rendendolo fresco e sofisticato. Dato che le sneakers bianche della Skechers sono anche le nostre preferite e le possibilità di abbinamento sono infinite, abbiamo pensato di restringere il campo a look quotidiani e suggerirvi 5 modi in cui indossare le sneakers bianche per ispirazioni cool ed effortless che non lasciano nulla al caso.

Per un look semplice e confortevole jeans e Skechers Uno Cool Heels

Cominciamo da uno degli abbinamenti più semplici: jeans e sneakers. Può sembrare una scelta banale, ma in realtà ci permette di dare vita a look sempre diversi. Per quanto riguarda la calzatura le Skechers Uno Cool Heels sono il punto di partenza perché con il loro design anni ’90 sono di tendenza e comodissime grazie alla soletta comfort in memory foam.

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Per un outfit che guarda ai 90s vanno bene jeans dal taglio regular e una camicia over aperta da indossare su canotta bianca. Se sei in cerca di un look basic allora vai con un jeans skinny, magari nero, e una t-shirt. Semplice, chic e celebs approved.

Offerta Skechers Uno Cool Heels Il modello è perfetto per un look casual

I pantaloni sartoriali diventano più easy con le Skechers Bobs Squad Caos

I pantaloni sartoriali o quelli palazzo hanno un mood elegante che puoi rendere meno serioso con le sneakers bianche, in particolare con le Skechers Bobs Squad Caos. Il loro stile sportivo va a creare un piacevole contrasto con l’eleganza del pantalone sartoriale svelando un outfit moderno. Aggiungete una blusa e una giacca di pelle o semplicemente un cardigan con cintura in vita e il look è servito. In più avrete una sneakers con intersuola ammortizzata che aggiunge solidità alla camminata.

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Offerta Skechers Bobs Squad Caos Il modello alleggerisce un look formale

Il look da lavoro diventa urban con le Skechers Summits Bright Bezel

Le sneakers sono state sdoganate in qualsiasi contesto, perfino quello del lavoro, in più se pensi che le Skechers Summits Bright Bezel hanno una vestibilità ampia e una suola in memory foam sono da indossare da mattina a sera. Dato che il dress code in ufficio è formale, prova ad abbinarle a un completo giacca e pantaloni con una morbida blusa. Il design sportivo delle sneakers con logo silver, senza sforzo ti assicura un look moderno e urban ideale anche per una cerimonia.

Offerta Skechers Summits Bright Bezel Le sneakers per un outfit da ufficio

Skechers Cordova Classic Light e abito, la combo più romantica

Le scarpe da ginnastica bianche sono un classico ormai lo sappiamo e con i vestiti formano una combo cool. Le Skechers Cordova Classic Light hanno nel nome la ricerca di un’estetica senza tempo resa ancora più accattivante dall’inserto rosa cipria. Un design che ti permette di abbinarlo con abiti lunghi dalle maniche a sbuffo, ma anche con quelli fiorati midi o no mini dress a pieghe: in ogni caso il risultato sarà romantico e delicato.

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Offerta Skechers Cordova Classic Light Le sneakers da abbinare ai vestiti

Con le Skechers D’lux Walker Let It Glow il total white è la scelta contemporanea

La suola leggermente chunky delle Skechers D’lux Walker Let It Glow è moderna e di carattere e per sorreggere il carattere di questa scarpa, il nostro consiglio è di adottare il total white. Puoi spaziare dal completo giacca e pantalone over al vestito bianco lungo, oppure abbinare un pantalone sartoriale con un gilet. Il look da star è assicurato.

Offerta Skechers D'lux Walker Let It Glow Le sneakers sono ideali per il total white