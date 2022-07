“Amici”, Anna Pettinelli è fuori: la verità sugli scontri con Rudy Zerbi

Fonte: IPA Anna Pettinelli

Dopo una splendida esperienza alla cattedra di Amici, dove ha portato al successo tanti giovani talenti musicali, ora Anna Pettinelli ufficializza la fine della sua collaborazione con lo show di Maria De Filippi. La prossima edizione non la vedrà protagonista, ma a quanto pare ci sono già diversi papabili sostituti che non ci dovrebbero far sentire troppo la sua mancanza. La conduttrice radiofonica può adesso svelare la verità sui suoi rapporti con il collega Rudy Zerbi, che in trasmissione è sempre stato caratterizzato da scontri più o meno “vivaci”.

Anna Pettinelli lascia Amici

La prossima stagione di Amici vedrà una notevole rivoluzione nel cast: via Anna Pettinelli e Veronica Peparini, dentro (probabilmente) Arisa ed Emanuel Lo. Se i nomi dei due nuovi professori non sono ancora stati resi ufficiali, sull’addio delle due “vecchie leve” c’è invece ormai la certezza. E in una lunga chiacchierata con Lorella Cuccarini (anch’essa insegnante nella scuola più amata d’Italia), la Pettinelli ha raccontato qualcosa sulla sua avventura bellissima e sui rapporti con gli altri colleghi.

Le prime parole non possono che essere per Maria De Filippi, che le ha permesso di vivere questa emozione: “La ringrazierò sempre di questa opportunità, perché io non ci avevo mai nemmeno pensato. Una sua qualità? Ha sempre ragione, questa è una cosa che mi rode. Quando lei dice una cosa, l’ha vista prima di te. È una finissima psicologa. È diventata un fenomeno. È puntigliosa, precisa, ma altrimenti non sarebbe dov’è adesso”.

Anna Pettinelli, la verità su Rudy Zerbi

Nel corso delle ultime edizioni di Amici, l’abbiamo vista spesso battibeccare con Rudy Zerbi. È apparso chiaro sin da subito che tra di loro ci fossero enormi divergenze sia nello scegliere i ragazzi che nell’individuare il loro talento musicale, ma quanto di ciò che si vede in tv è vero? La risposta arriva proprio dalla Pettinelli, che non si nasconde mai dietro parole di circostanza: “Non sono diplomatica, dico cose scomode. Ho perso lavori per questo” – ha ammesso alla Cuccarini.

E su Zerbi, ha rivelato: “La gente mi chiede se davvero tra di noi c’è tutto questo litigare. Altro che scaramuccia. Tu lo sai che è vero. Verissimo. Lui mi sta antipatico, ma io lo dico sempre. Lo rispetto perché fa il prof, però non c’è nulla da fare. Siamo proprio lontani anni luce, nella gestione delle cose, nei pensieri. Non abbiamo nessun punto in comune, proprio nessuno”. Per una volta, dunque, la tv ci ha regalato uno scorcio di verità.

Anna Pettinelli e Stefano Macchi, il loro addio

Ai microfoni della Cuccarini, la conduttrice radiofonica si è poi lasciata andare ad una confessione sulla fine della relazione con Stefano Macchi. I due, insieme ormai da parecchi anni, si sono detti addio nelle scorse settimane. La Pettinelli, in un’intervista a Verissimo, aveva già lasciato intendere che le cose non stessero andando bene, ma solo in seguito ha annunciato ufficialmente che la sua storia d’amore era giunta al capolinea.

“Sono stata sempre molto complicata nelle mie storie sentimentali” – ha ammesso Anna Pettinelli – “La mia parte sentimentale è un disastro. Invento gli uomini che non ci sono”. E ricordando la loro esperienza a Temptation Island, ha aggiunto: “Quello che è uscito sono io. Per me la camera non c’era, ho riso, ho pianto, mi sono disperata. Quando siamo usciti io mi inc*zzavo ogni giorno di più perché andavano in onda le puntate. Continuavo a dire per tre mesi che avevo ragione, gli ho reso la vita un inferno“.