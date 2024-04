La prima serata di Canale 5, come ogni sabato negli ultimi tempi, è stata animata dal Serale di Amici. Il talent show si avvia ormai alla fine della sua 23esima edizione e la gara si fa sempre più avvincente. La quarta puntata è stata animata da sfide all’ultimo passo e accesi battibecchi tra i giudici, con uno particolarmente vivace, forse anche troppo. Ecco le pagelle dell’appuntamento del 13 aprile.

Rudy Zerbi, quante polemiche: 3

La quarta puntata dell’ormai storico talent ideato da Maria De Filippi è iniziata col botto, ma non così piacevole. Già dai primi minuti di trasmissione Rudy Zerbi, capitano al fianco della ballerina Alessandra Celentano, ha iniziato a polemizzare e battibeccare con i colleghi rivali. Dagli innumerevoli caffè offerti ad Anna Pettinelli (accusata di “dormire”) all’attacco a Lorella Cuccarini e alla sua squadra, “siete strategia”.

Per tutta la sera Zerbi non ha fatto che distogliere l’attenzione dai ragazzi (che, forse serve ricordarlo, dovrebbero essere i veri protagonisti) per portarla su di sé e sui propri siparietti tutto fuorché simpatici. Bocciato senza speranza di redenzione. E a rimediare non basta neppure la divertente esibizione nei panni dell’allievo perfetto Zerbolo.

Cristiano Malgioglio, una parola buona per tutti: 8

Per fortuna che c’è Cristiano Malgioglio, vera e unica diva di questa edizione di Amici. Nell’autorevole ruolo di giurato continua a votare sempre obiettivo e inattaccabile, forte di una lunga esperienza nel mondo dello spettacolo. E non ha paura di lasciarsi andare a commenti positivi e incoraggiamenti ai giovani allievi in gara. È la zia buona, quella a cui non si può non volere bene. Quella a cui non si poteva dare che un ottimo voto.

Raimondo Todaro e Anna Pettinelli, la coppia che scoppia: 7

Nonostante le frecciatine di Rudy Zerbi e dei suoi caffè, Anna Pettinelli non è mai stata così scoppiettante. Insuperabile la sua esibizione nei panni di Tina Turner, quando, accompagnata (ma non acchiappata visto la rovinosa caduta) dal compagno di squadra Raimondo Todaro, la professoressa si è scatenata nelle danze, mostrando un’agilità inaspettata e, soprattutto, un’autoironia tale da farle guadagnare un dignitosissimo 7. Che, per par condicio e solidarietà, estendiamo anche al suo partner.

Francesca Tocca, che self control: 8

Francesca Tocca è una delle più amate tra le ballerine professioniste di Amici 23, e non solo, la danzatrice (moglie del caposquadra Raimondo Todaro) fa parte del team di Maria De Filippi da ormai quasi un decennio. Specializzata nel ballo latino-americano, si fa notare per l’innata sensualità che accompagna ogni suo passo. Bellissima e affascinante, è spesso oggetto di commenti sul suo aspetto positivi (e che vuoi dirle?) ma che nell’anno 2024 sanno di stantio, figli di una televisione e una mentalità che stiamo cercando di lasciarci alle spalle. Ma lei, professionale ed educatissima, non fa una piega. 8 per l’autocontrollo.

Martina sorride alle critiche: 7

Un’altra serata dura per la cantante Martina, che già in passato era stata oggetto di forti critiche, sia dai suoi compagni di classe (Ayle in particolare) che dall’insegnante Lorella Cuccarini. Ma ciò che non uccide fortifica e l’allieva si è presentata pronta a brillare, con un look luccicante e seducente – che ha conquistato anche Malgioglio. Risponde agli attacchi con il sorriso e la voglia di rivalsa, ma ciò non le preclude nuove osservazioni: Michele Bravi ha sottolineato la sua poca propensione a usare il corpo sul palco. Con un 7 proviamo a consolarla.