Lady Gaga alle Olimpiadi 2024, un dettaglio fa discutere. La replica perfetta della cantante

Fonte: IPA Lady Gaga straordinaria alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi 2024

Oh là, là! Lady Gaga strepitosa come sempre. La cantante ha acceso la “fiaccola musicale” delle Olimpiadi di Parigi 2024 con una travolgente esibizione sulla Senna durante la cerimonia di apertura dell’evento. La 38enne ha cantato in francese, con una buona pronuncia, ed è riuscita a coinvolgere tutti.

È entrata in scena con un tripudio di piume rosa: assieme a lei otto ballerini vestiti di nero per uno show che ha subito lasciato il segno. È difficile oscurare la Ville Lumiere ma Gaga ci è riuscita alla perfezione.

Anche se qualcuno ha portato a galla un dettaglio che non è piaciuto ai più nazionalisti: perché Gaga, americana e di origini italiane, è stata scelta per cantare alle Olimpiadi francesi?

Lady Gaga canta alla Cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi 2024

Lady Gaga ha realizzato una spettacolare interpretazione di Mon Truc en Plumes di Zizi Jeanmaire. Un’artista (e una canzone) iconica della storia della music-hall parigina che Lady Germanotta ha saputo omaggiare con grande stile, entrando in scena in un tripudio di piume rosa. Da vera diva ha sfoggiato un look total black: un body strapless con collant coordinati e guanti lunghi, con tacchi alti. “Bonsoir, bienvenue en Paris!”, ha detto Gaga con entusiasmo.

Capelli raccolti in un elegante chignon e rossetto rosso, Lady Gaga ha cantato molto bene in francese. È scesa da una scala gialla e ha ballato fino ad arrivare ad un pianoforte nero, dove ha successivamente suonato. Poi ha fatto un rapido cambio e ha sostituito le piume rosa con delle piume bianche e soffici. Ha terminato la sua esibizione salendo di nuovo le scale, posando le mani sulle sue cosce e sorridendo. In pieno stile cabaret, una performance degna dei migliori spettacoli del Mouling Rouge.

È la prima volta che Lady Gaga si esibisce alle Olimpiadi e questa esibizione breve ma spettacolare rivaleggia, per l’impatto globale, con il suo spettacolo dell’Halftime Show del SuperBowl del 2017. Sui social ha messo d’accordo davvero tutti. Tantissimi si sono complimentati per l’immenso talento di Stefani Germanotta, che dimostra ancora una volta di essere una performer unica e poliedrica. A qualcuno però non è andato giù il fatto che Gaga non sia francese. “Perché scegliere un’artista non francese?”, ha ribadito più di qualcuno.

Fonte: IPA

La risposta è stata data dalla stessa Lady Gaga con un lungo messaggio sui social. Dopo aver detto di sentirsi grata per questa incredibile opportunità, ha spiegato che “anche se non sono un artista francese, ho sempre sentito un legame molto speciale con i francesi e il canto della musica francese: non volevo altro che creare una performance che scaldasse il cuore della Francia, celebrare l’arte e la musica francesi, e in un’occasione così importante ricordare a tutti di una delle città più magiche sulla terra”.

Chi segue Lady Gaga fin dagli inizi della sua carriera sa bene che la musicista ha sempre avuto un debole per il cabaret: più volte nei suoi concerti in giro per il mondo si è esibita in prestazioni del genere.

È bene inoltre ricordare che le Olimpiadi non sono la rappresentazione esclusiva di un singolo Paese ma rappresentano l’unione tra i vari continenti. I Giochi Olimpici trascendono il mero contesto sportivo, fungendo da catalizzatori per la diffusione di valori universali come il rispetto, la solidarietà, il sacrificio e la fratellanza.

E Lady Gaga, grazie alle sue canzoni, ha sempre condiviso valori importanti, decisamente universali. L’artista perfetta per un evento del genere, in grado di regalare internazionalità, vera arte e allo stesso tempo tanta passione e determinazione.

I prossimi progetti lavorativi di Lady Gaga

Il prossimo impegno pubblico di Lady Gaga in programma sarà la première al Festival del Cinema di Venezia del film Joker: Folie à Deux, in cui interpreta il ruolo di Harley Quinn accanto a Joaquin Phoenix. Di recente è anche tornata in studio per lavorare al suo settimo album. Negli ultimi mesi, Gaga ha stuzzicato i fan con foto e post la prossima uscita. “Non vedo l’ora di farvi ascoltare quello a cui sto lavorando. Sto scrivendo alcune delle mie migliori canzoni da quando ho memoria”, ha assicurato.