Grandi compagne delle nostre giornate estive, le Olimpiadi di Parigi 2024e momenti di incredibile agonismo. Tantissimi gli attimi che in pochissimo tempo hanno acceso la nostra attenzione diventando subito motivo di soddisfazione e, a volte, polemiche, che hanno animato questa edizione dei Giochi Olimpici. Momenti di grande sport e spettacolo a partire dalla cerimonia di apertura : un momento in cui l’iconica Lady Gaga e l’incredibile Céline Dion hanno regalato ad atleti e spettatori dueperfette per aprire un periodo in cui le sorprese non sono mancate.