Politico, imprenditore, personaggio televisivo e dal 6 novembre 2024 per la seconda volta Presidente degli Stati Uniti d'America: Donald Trump è un personaggio che ha segnato la storia degli Usa, oltre che per il suo ruolo in politica, anche per le sue innumerevoli attività tra tv, libri e camei sul piccolo schermo. Ha un patrimonio che secondo Forbes ammonterebbe a 6,5 miliardi di dollari e oggi si appresta a riprendere le redini del suo paese, di certo non senza polemiche.