Melania definisce Donald Trump “empatico e premuroso”, ride perfino lui: imbarazzo alla Casa Bianca

Ansa Donald e Melania Trump

Beati quelli che erano all’East Room della Casa Bianca il 6 maggio, perché si sono divertiti davvero. Melania Trump ha infatti tentando l’impresa forse più ardua della sua carriera di First Lady: convincere una platea di madri di militari che Donald Trump è, in fondo, un uomo empatico. Il tentativo è naufragato prima ancora di prendere il largo.

L’occasione è stata un evento istituzionale dedicato alle famiglie dei soldati, contesto sobrio e ricco di significato. Nel suo discorso, Melania ha definito suo marito un leader la cui “empatia va oltre il ruolo”. La First Lady non ha potuto più parlare perché la platea ha riso, facendo divertire pure il Presidente degli Stati Uniti d’America che ha così dato vita a una siparietto romantico (?) che nessuno si aspettava.

L’imbarazzo di Melania Trump

La First Lady ha accusato il colpo con una pausa breve prima di ricominciare con il suo discorso. Ha guardato il marito, lui ha risposto con il sorriso sornione di chi incassa senza drammi, e Melania ha continuato senza perdere il filo. Ha chiuso il discorso con un’immagine più concreta e meno controversa: Donald Trump, ha spiegato, non dimentica mai che “ogni singolo soldato americano è figlio di qualcuno”.

Donald Trump ha preso il microfono e ha cercato di rimediare a quanto accaduto parlando a caso del sistema di correzione del suo cellulare. L’ha raccontato come un nemico insidioso che lo perseguita da tempo, che con ostinazione degna di miglior causa trasforma ogni Melania in Melody. Insomma, hanno continuato tutti a ridere ma stavolta di qualcos’altro e non per le dichiarazioni di Melania.

Un comico navigato, Donald, che ha pure mimato la frustrazione di chi digita, cancella e riscrive all’infinito, e ha ammesso di aver coinvolto persino i militari per risolvere la questione: “Ho detto: venite qui, dovete sistemare questa cosa, mi state uccidendo”. Le risate di prima, quelle a spese sue, si sono trasformate in una di tutti. Missione compiuta, si spera. Di certo, Melania ha vissuto un momento di imbarazzo malgrado il suo tentativo di recuperare al photofinish. Il video ha fatto rapidamente il giro del mondo e sappiamo bene che la Rete non conosce oblio: oramai il danno è fatto e non si può più riparare.

Una dinamica che ormai ha i suoi rituali

L’evento, nato per celebrare le madri dei soldati in vista della Festa della Mamma, ha finito per diventare qualcos’altro: l’ennesima istantanea di una coppia presidenziale che sembra funzionare per contrasti. Melania Trump costruisce, Donald smonta. Lei punta all’immagine istituzionale, lui preferisce l’auto-ironia. Lei sceglie le parole con cura, lui sceglie l’aneddoto sul telefono.

Non è chiaro se sia una strategia comunicativa rodata o semplicemente il risultato naturale di due personalità molto diverse che condividono lo stesso palco. Quello che è certo è che il siparietto ha fatto il giro dei social in poche ore, diventando il momento più commentato della settimana. E malgrado l’attenzione sia ormai la risorsa più scarsa, i Trump continuano a non avere questo problema.