Quando si sposano i Me contro Te: la data delle nozze e le pubblicazioni firmate

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

IPA Me contro Te

I Me contro Te sono pronti alle nozze. La data del matrimonio fra Luì e Sofì è stata finalmente fissata con tanto di firma delle pubblicazioni annunciata su Instagram dalla coppia più amata del web.

Le nozze di Luì e Sofì: le pubblicazioni firmate

Ormai non ci sono più dubbi: i Me contro Te si sposeranno davvero sul palco con un grande show. Un vero e proprio matrimonio, come dimostra la firma delle pubblicazioni presso il Comune di Milano. Un impegno importante, ma soprattutto legale, preso dalla coppia che celebrerà il rito civile nel corso del “The Wedding Show”.

Il matrimonio di Luigi Calagna e Sofia Scalia verrà celebrato da un funzionario del Comune di Milano durante lo show. Qualche tempo fa erano stati proprio Luì e Sofì a confermare che le nozze avrebbero avuto valore legale e sarebbero state vere a tutti gli effetti.

“Sfatiamo questo mito: il matrimonio è vero – avevano chiarito in un’intervista a RTL 102.5 -. Molti pensavano fosse solo uno spettacolo, una sorta di rito finto inserito nella scaletta. In realtà faremo lo show e, a un certo punto, arriverà un funzionario del Comune. Noi leggeremo le nostre promesse e diremo il grande sì, in diretta”.

Quando si sposeranno i Me contro Te

L’appuntamento per le nozze dei Me contro Te è per il 5 settembre. In quella data i Me contro Te si sposeranno di fronte al loro pubblico. Il matrimonio-spettacolo verrà celebrato all’Arena di Milano con una cerimonia a base di coreografie e musica. Uno show aperto ai fan della coppia che potranno acquistare biglietti con un costo dai 48 sino ai 250 euro in base ai posti scelti.

“Dopo tanti anni insieme sentivamo il bisogno di condividere questo momento con tutte le persone che ci hanno accompagnato in questo viaggio – avevano confessato Luì e Sofì -. Sposarci su un palco, con la nostra musica e davanti a voi, è la cosa più bella che potessimo immaginare. Abbiamo scelto di trasformare il nostro matrimonio in uno show. Non solo una celebrazione, ma un momento da vivere insieme, perché questa storia l’abbiamo costruita anche grazie a voi”.

La scelta di rendere il matrimonio uno show aveva causato non poche polemiche contro i Me contro Te, accusati di cercare di monetizzare anche un momento così intimo e importante della loro vita. I due si erano difesi, spiegando di voler solamente condividere con il pubblico qualcosa di bello.

D’altronde Luì e Sofì non sono solamente degli youtuber, ma sono riusciti a creare, con la storia dei Me contro Te, un brand milionario. Secondo gli ultimi dati hanno ricavi annui pari a sei milioni e utili che si aggirano intorno ai due milioni di euro.

La coppia è proprietaria di ben 37 immobili a Milano, situati nelle zone più famose della città, da Porta Garibaldi a CityLife, sino a Gae Aulenti. Il valore delle case sarebbe pari a 17 milioni di euro, con rendite da mezzo milione. Numeri da capogiro per una coppia che ha saputo costruire un impero partendo dai social.