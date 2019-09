Chi è Domenico Procacci, il marito di Kasia Smutniak

editato in: da

Si chiama Domenico Procacci il grande amore di Kasia Smutniak, l’uomo che è diventato suo marito e le ha regalato il sorriso dopo la morte di Pietro Taricone.

Classe 1960, è un famoso produttore italiano e fondatore della celebre casa di produzione Fandango. Originario di Bari, si è trasferito giovanissimo a Roma per iniziare una carriera nel mondo del cinema. Nel 1987 ha prodotto il suo primo film, intitolato Il grande Blek, mentre due anni dopo ha creato la sua prima casa di produzione.

Negli anni Domenico Procacci si è costruito una solida carriera nel cinema, lavorando con attori e registi importanti. Ha realizzato, fra i suoi tanti film, L’Ultimo Bacio e Radio Freccia. Negli anni Ottanta ha vissuto una love story con l’attrice Francesca Neri, poi l’incontro con Kasia Smutniak che ha cambiato la sua vita.

Il produttore era molto amico di Pietro Taricone ed è rimasto accanto all’attrice dopo la sua tragica scomparsa. Nel 2011 la coppia è uscita allo scoperto, dopo aver vissuto l’amore nel più stretto riserbo e nel 2014 è arrivato Leone, il loro primo figlio.

Molto riservato e lontano dai gossip, Procacci è riuscito a conquistare il cuore di Kasia e a costruire con lei una famiglia solida che oggi comprende anche Sophie, la primogenita dell’attrice nata dal legame con Pietro Taricone. “Non lavoriamo bene insieme – aveva confessato la Smutniak in una delle sue rare interviste –. Domenico mi mette sempre in soggezione e anche se abbiamo lavorato molte volte insieme questa cosa non riusciamo a risolverla”.

La coppia, secondo alcune indiscrezioni, si sarebbe sposata in segreto. Le nozze sarebbero avvenute a Formello, nella villa, immersa nella campagna romana, che Kasia aveva acquistato anni fa con Taricone. Un luogo magico in cui la Smutniak ha scelto di organizzare un party per i suoi 40 anni, ma soprattutto celebrare il matrimonio.

Dopo anni d’amore, l’attrice e il produttore si sarebbero giurati amore eterno circondati da amici e parenti. Lei con indosso un abito bianco in stile boho chic e una coroncina di fiori, lui con i camperos e un abito scuro.