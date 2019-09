Kasia Smutniak si è sposata: nozze segrete con Domenico Procacci

editato in: da

Kasia Smutniak si è sposata. L’attrice ha giurato amore eterno, con un matrimonio segreto, a Domenico Procacci.

La nozze, come rivela Repubblica e un post pubblicato su Instagram da un amico della coppia, sono state celebrate a Formello, durante una festa organizzata per il compleanno di Kasia. Lo scorso 13 agosto l’attrice ha compiuto 40 anni, una tappa importante che ha deciso di festeggiare insieme a tutti gli amici. Il party però si è trasformato, a sorpresa, in una cerimonia di matrimonio con Domenico Procacci.

Il produttore e l’attrice sono legati dal 2011. Un amore vissuto lontano dai riflettori e coronato dalla nascita di Leone, 5 anni, fratello di Sophie, nata dall’amore per Pietro Taricone, l’ex gieffino scomparso nel 2010 a causa di un incidente con il paracadute.

Dopo quel tragico 29 giugno in cui Taricone perse la vita, Kasia è riuscita ad andare avanti anche grazie al supporto di Domenico Procacci, amico di famiglia che, con delicatezza e discrezione, è riuscito a rimanerle accanto e ha conquistato il suo cuore.

Oggi la Smutniak sorride di nuovo, dopo un lungo percorso che l’ha portata verso la felicità dopo tanto dolore. Un amore che l’ha salvata e che ha voluto celebrare con delle nozze a sorpresa. La cerimonia si è tenuta nella campagna romana, nella villa che l’attrice aveva acquistato con Taricone poco prima della sua morte.

Un luogo in cui Kasia si sente a casa, fra animali e natura, dove ha accolto amici e parenti. La festa è stata informale e in stile hippie, con lo sposo in camperos e la sposa con i piedi scalzi e coroncina di fiori. A celebrare l’unione lo scrittore Sandro Veronesi, mentre Ferzan Ozpetek è stato il testimone della sposa. Presenti, oltre ai figli Sophie e Leone, anche tanti amici, famosi e non, fra cui Ligabue.

Dopo il sì la coppia si è divertita fra canti, balli e un banchetto a base di prodotti tipici pugliesi. Un matrimonio in cui, ancora una volta, Taricone è stato presente. Per l’occasione infatti Kasia Smutniak ha chiesto come regalo una donazione alla Pietro Taricone Onlus per l’apertura di una scuola in Tibet.