Kasia , regina di stile: omaggio ad Armani. Come lei nessuna mai

Una laurea in Lettere Moderne con indirizzo Storia del Cinema. Appassionata di libri, film e del mare, ha fatto in modo che il lavoro coincidesse con le sue passioni. Scrive da vent’anni di televisione, celebrities, costume e trend. Sempre con un occhio critico e l'altro divertito.

IPA Kasia Smutniak, regina di sensualità in nero: 10 look indimenticabili

Sì, lo ammettiamo, abbiamo un debole fortissimo (mai ossimoro fu più giustificato) per Kasia Smutniak, attrice di rara bellezza e sensibilità. Perché è incantevole, ma non solo: perché tutto quello che dice e fa, lo dice e lo fa con intelligenza e misura. Esattamente come suo stile, che riesce ad essere perfetto e d’effetto senza volgarità o eccesso. Kasia che le sue vacanze le trascorre non a Formentera, Forte dei Marmi o in Sardegna, ma in Nepal, dove ha fondato una scuola nella regione del Mustang, in Nepal, in memoria dell’ex compagno Pietro Taricone. Kasia che nelle interviste, nei suoi post, non è mai scontata o banale. Kasia che si taglia i capelli cortissimi, si veste con giacche oversize, e anziché mortificare o sminuire la sua bellezza, la enfatizza ancor più. Kasia che rivela di soffrire di vitiligine ed esorta le ragazze a fare delle proprie imperfezioni un punto di forza.

IPA

E Kasia che su qualunque red carpet o evento riesce ad essere sempre la più elegante: ieri al Festival di Venezia con mantella e cappuccio e oggi alla Milano Fashion Week, con un meraviglioso outfit Armani, per ricordare e celebrare lo stilista recentemente scomparso

La sfilata celebrativa quest’anno è stata diversa, la prima senza la sua presenza. Eppure, ogni abito raccontava di lui, del suo stile senza tempo e della sua visione eterna. Giorgio Armani , un re indiscusso, che continua a dettare eleganza anche oltre il tempo.