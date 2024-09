Il sesto red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2024 ha visto come protagonista Kasia Smutniak, che ha proposto un look davvero inedito

Fonte: Getty Images Caterina Murino, Megan Ria e Kasia Smutniak

L’edizione 2024 del Festival di Venezia è giunta alla sesta serata, dove è stato protagonista il film di Pedro Almodóvar, The Room Next Door. Sul tappeto rosso hanno sfilato attrici internazionali e nostrane ma, nessuna come Kasia Smutniak, è riuscita a brillare in originalità. L’artista ha scelto un look insolito con un accessorio dallo stile vintage, che riusciva a non passare assolutamente inosservato. Non sono mancati, però, anche gli scivoloni e i rimandati a settembre.

Kasia Smutniak: originale – Voto 8

Kasia Smutniak ha saputo proporre il look più originale del sesto red carpet del Festival del Cinema di Venezia 2024. L’attrice, infatti, non ha solo indossato un outfit ma ha anche saputo osare, dando l’impressione di portare un personaggio in passerella, come fa già sui set cinematografici. L’artista ha mescolato con maestria uno stile maschile estremamente elegante con degli elementi seducenti, come la parte superiore del completo, composta solo da due strisce di tessuto che le coprivano la scollatura.

Fonte: Getty Images

Il completo, firmato da Armani, è stato arricchito da il punto focale di tutto il look: una cuffietta di perline nere che le coprivano, in parte, anche gli occhi. L’accessorio, in perfetto stile anni ’20, ha portato Kasia Smutniak indietro nel tempo, come se stesse interpretando uno dei suoi personaggi.

Caterina Murino: un classico che non sbaglia – Voto 10

Se Kasia Smutniak ha saputo osare sul red carpet, facendo centro, Caterina Murino, invece, ha puntato tutto sulle linee classiche di un abito con gonna ampia e corpetto aderente. Anche l’attrice, però, ha vinto la sfida a colpi di look, risultando bellissima, elegante e vincendo dei punti in originalità per l’inedito colore azzurro acceso dell’abito.

Fonte: Getty Images

La fantastica collana con doppia fila di diamanti e zaffiro al centro, inoltre, non avrebbe proprio potuto farla passare inosservata.

Sveva Alviti: primo look banale – Voto 7

Sveva Alviti è stata scelta come madrina del Festival del Cinema di Venezia 2024 e, da quando ha cominciato il suo compito, non ha sbagliato un colpo. Dal bagno al Lido in jeans, al meraviglioso abito da sera rosso fuoco, ricoperto da decori brillanti, con due fiori sulla scollatura, selezionato per la quarta serata della kermesse.

Fonte: Getty Images

Per la sua sfilata sul tappeto rosso del 2 settembre 2024, invece, Sveva Alviti non ha sbagliato look, ma è sembrata, per la prima volta, un po’ sottotono, indossando solo un classicissimo tubino nero. Outfit, in ogni caso, promosso ma l’attrice può fare molto di più.

Megan Ria: rimandata a settembre – voto 5

Megan Ria ha preso parte al sesto red carpet del Festival del Cinema di Venezia con un outfit seducente, che si addiceva al suo fisico scolpito da ballerina, ma in cui sembrava mancare quel tocco in più. Il bustino marrone, incollato al corpo della ragazza, che le lasciava la schiena completamente scoperta, mal si accompagnava con la gonna morbida, di colore beije, con linee in rilievo ad animarne il taglio.

Fonte: Getty Images

Un look studiato per colpire nel segno, ma che non è riuscito a convincere del tutto. L’hairstyle e il girocollo di diamanti, invece, esaltavano perfettamente la bellezza di Megan Ria. Rimandata alla prossima.