Golden Globes 2026, George Clooney e Amal tra le coppie più belle sul red carpet

Belli, di talento e pronti a sfoggiare il sorriso delle grandi occasioni. Gli attori e le attrici arrivati ai Golden Globes 2026 hanno trasformato il red carpet in una passerella di stile apparendo raggianti e, in molti casi, innamoratissimi accanto alla loro dolce metà. Primi fra tutti George Clooney e Amal: impeccabili, elegantissimi e sempre più complici, hanno fatto il loro ingresso mano nella mano, ricordando che alcune bellezze (e certi amori) non passano mai di moda.