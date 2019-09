Sognare soldi: significato e interpretazione

editato in: da

Cosa significa sognare soldi? Il denaro è spesso presente nei nostri sogni in tantissime forme diverse, con interpretazioni e significati differenti a seconda dei casi. Soldi che si ricevono, si perdono o si regalano, soldi spicci o di carta, nel portafoglio o trovati a terra: sono tante le situazioni che nei sogni ci portano ad avere a che fare con le banconote. Per questo spesso ci interroghiamo su quale sia il loro significato. La simbologia, così come la casistica, è molto ricca, e negli anni psicologi ed esperti hanno cercato di dare una precisa definizione a questa tipologia di sogni.

Sognare soldi: il significato simbolico

Partiamo dalle basi: qual è il significato simbolico dei soldi nei nostri sogni? Il denaro è legato a una ricca simbologia, causata soprattutto dal ruolo importante che riveste nella nostra vita di tutti i giorni. Viene considerato dal nostro subconscio un segno di forza e di potere, ma soprattutto rappresenta un mezzo di controllo sugli altri in quasi tutte le sfere, dal lavoro all’amore. Non solo: le banconote creano in noi una sicurezza rispetto al nostro futuro e sono uno strumento di condivisione del piacere.

Possono assumere anche un’accezione negativa, indicando qualcosa di distruttivo, che crea dipendenza e che porta solamente verso una ricerca del profitto. Nei sogni i soldi simboleggiano anche il valore che diamo a noi stessi o agli altri, spesso senza nemmeno accorgercene.

Sognare soldi di carta

A volte capita che nei sogni i soldi siano di carta. Le banconote rappresentano solitamente un segno di ricchezza e prosperità in quanto hanno un valore superiore rispetto ai soldi di metallo. Sognare questi oggetti, in particolare se in grande quantità, significa possedere concretezza e la capacità di realizzare desideri e grandi progetti. La loro abbondanza infatti è un simbolo della ricchezza e della forza interiore, risorse fondamentali nella vita. L’accezione è molto positiva quando i soldi di carta spuntano da terra o cadono dal cielo, mentre può diventare negativa se volano via. In questo caso significa che la persona non si sente sicura e ha la sensazione che nella sua esistenza nulla sia stabile.

Sognare soldi spicci

I soldi spicci rappresentano la purezza. Sognare le monetine significa mettere in luce la propria onestà. Chi sogna questi soldi solitamente è in cerca del significato più profondo della vita e ricerca la felicità nelle piccole cose, come l’amore, l’amicizia e i rapporti familiari. Sognare soldi spicci quindi significa voler dimostrare o provare la propria purezza e onestà o, ancora, un’ansia di andare alla ricerca delle cose essenziali nella vita, le più importanti e irrinunciabili.

Sognare soldi rubati

Ho sognato soldi rubati: che vuol dire? Si tratta di una domanda che si pongono in tanti dopo una notte piuttosto agitata. Il denaro rubato indica la volontà di acquisire qualcosa che sentiamo di non avere, ma anche la paura di essere privati di una qualità a cui teniamo molto.

Sognare soldi trovati

Sognare di trovare dei soldi è molto comune e può assumere significati diversi a seconda dei contesti. In generale comunque sognare del denaro trovato, di carta o moneta, è sempre considerato un buon auspicio. Scoprire dei soldi in un luogo sconosciuto indica l’arrivo di belle notizie e ottime prospettive. Rinvenire un portafoglio a terra può essere un sogno premonitore e significa che sta per arrivare un momento positivo e ottime novità sul fronte delle questioni affettive e personali.

Sognare soldi regalati, vinti o in eredità

Il discorso cambia quando sogniamo i soldi legati al gesto del “regalo”. Sognare di regalare dei soldi significa la volontà di dare maggiori attenzioni all’altra persona, aumentando il suo valore personale. Se invece i soldi vengono ricevuti in regalo si tratta di un segnale del subconscio che ci invita ad avere fiducia in noi stessi. I soldi si possono anche vincere o ricevere in eredità nei sogni: in questo caso specifico significa che sta per arrivare una bella notizia, ma anche che avete bisogno di leggerezza e di smetterla di preoccuparvi troppo per la vita di tutti i giorni, scegliendo un atteggiamento più positivo.

Sognare soldi persi

Perdere dei soldi non è mai positivo, nemmeno nei sogni. In questo caso vuol dire che temete di sprecare inutilmente le vostre energie, sia nell’ambito lavorativo che in quello amoroso. Si tratta dunque di un allarme che lancia l’inconscio, per ritrovare il giusto equilibrio fisico e mentale.