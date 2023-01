Come togliere le macchie di colla a caldo dai tessuti

Fonte: iStock Come rimuovere le macchie di colla a caldo dai tessuti

La colla a caldo è uno dei principali strumenti impiegati nella realizzazione di lavoretti artigianali, soprattutto quando si tratta di incollare legno, cartone e stoffe. È comodissima da utilizzare: basta caricare l’apposita pistola con uno stick di colla solidificata, attendere che si scaldi per bene e poi cospargerla dove ne abbiamo bisogno. Richiede pochissimo tempo per tornare a solidificarsi, unendo insieme i materiali che vi sono a contatto. Il vero problema è che, trattandosi di una colla che viene sciolta dalle alte temperature, può facilmente colare sui vestiti mentre la si usa. Come eliminare le macchie di colla a caldo dai tessuti? Ecco tutti i trucchi intelligenti.

Come rimuovere le macchie di colla a caldo dai tessuti

Amate il bricolage e vi rilassa creare piccoli lavoretti nel tempo libero? Sicuramente avrete in casa una pistola per colla a caldo, strumento indispensabile per il fai-da-te: utilizzandola, può capitare facilmente di imbattersi in un piccolo “incidente” di percorso e di veder colare un po’ di colla sui vostri vestiti. Come agire per rimuovere la macchia senza rovinare il tessuto? Innanzitutto, evitate di strofinare la zona macchiata finché la colla è ancora fresca: anche se vi sembra di poter eliminare ogni sua traccia prima che si solidifichi, in realtà non farete altro che permetterle di penetrare più a fondo nelle fibre e di diventare quindi ancora più ostinata da togliere.

Il consiglio migliore, in questo caso, è di lasciare che la colla si secchi e diventi dura. Solo in questo momento potrete ragionare sul metodo più adatto per eliminare la macchia. Ci sono in effetti diversi rimedi per sbarazzarsi della colla a caldo ormai solidificata sui tessuti: alcuni sono idonei solo per capi particolarmente resistenti, mentre altri possono essere impiegati quasi in qualsiasi situazione. Se avete però sporcato un indumento particolarmente prezioso o dal tessuto delicatissimo, è meglio rivolgersi ad una tintoria. Vediamo quali sono le soluzioni migliori per togliere le macchie di colla a caldo dai vestiti.

Alcol denaturato

La colla a caldo è composta di materiali come resine e polimeri in grado di stringere forti legami con le superfici con cui entrano in contatto, nel momento in cui solidificano. Alcuni solventi possono rompere facilmente questi legami, permettendo in pochi minuti di rimuovere la macchia di colla senza troppo sforzo (e senza rovinare il tessuto su cui si trova). Il solvente più utilizzato è senza dubbio il comune alcol denaturato, che tutti abbiamo in casa. Questo è il metodo migliore per la maggior parte dei tessuti, ma è bene fare una prova su un angolo nascosto nel caso in cui si tratti di capi colorati o più delicati.

Come utilizzare l’alcol per togliere le macchie di colla a caldo? Imbevete un batuffolo di cotone nell’alcol (o un panno morbido, se l’area da trattare è grande) e strofinate sulla macchia dai bordi esterni verso il centro, insistendo soprattutto sul perimetro. Finché il tessuto è ancora bagnato, provate a sollevare un bordo della colla aiutandovi con le unghie o con un coltellino da burro. Rimuovete la colla fino a non lasciarne più traccia sul tessuto, o applicate ancora alcol se necessario. Infine, lavate il vostro indumento in lavatrice.

Acetone

Un altro solvente utile nel trattare i piccoli “incidenti” con la colla a caldo (ma anche per rimuovere le macchie di attack) è l’acetone, quello che si utilizza per togliere lo smalto dalle unghie. Anche questo rimedio può essere impiegato su molti tipi di tessuto, meglio se dopo aver fatto una prova in un angolino nascosto. È invece da evitare sui capi sintetici, come ad esempio quelli in poliestere o in rayon. Vediamo come utilizzarlo: imbevete un batuffolo di cotone nell’acetone e strofinatelo su tutta la macchia, in modo da bagnare bene il tessuto.

Prendete poi un panno asciutto e pulito, tamponando bene con esso sulla macchia: in questo modo, parte della colla dovrebbe trasferirsi sul panno. Continuate a bagnare l’area da trattare e poi a tamponarla con uno strofinaccio fino a quando non avrete eliminato ogni traccia di colla. Da ultimo, mettete l’indumento in lavatrice e lavatelo alla massima temperatura consentita (ricordate di controllare l’etichetta per evitare di rovinare il tessuto).

Lavaggio in acqua calda

Oltre ai solventi, anche il caldo e il freddo estremi possono rompere i legami che la colla a caldo forma con la superficie con cui entra in contatto. Se ad essersi sporcato è un capo in cotone o in altro tessuto che sopporta le alte temperature, non dovrete far altro che metterlo in lavatrice. Certo, non potete farlo senza aver prima rimosso almeno in parte la colla dal vostro indumento: il rischio è che quest’ultima possa andare ad intasare il filtro della lavatrice. Procedete dunque pretrattando la macchia con un po’ di alcol o di acetone.

Eliminate il grosso della colla a caldo aiutandovi con un coltellino non affilato, quindi versate qualche goccia di detersivo per bucato (o di sapone di Marsiglia) direttamente sulla macchia rimasta e mettete il tutto in lavatrice. Selezionate il programma con la temperatura più alta possibile per il tipo di tessuto che state lavando, facendo attenzione a controllare l’etichetta. Questo dovrebbe essere sufficiente per rimuovere non solo la macchia di colla, ma anche le eventuali tracce appiccicose che possono rimanere sul tessuto.

Ferro da stiro

L’alternativa al lavaggio in lavatrice, sfruttando sempre il calore, è il ferro da stiro. Preparate l’asse da stiro poggiandovi sopra un vecchio asciugamano, quindi posizionatevi uno straccio di cotone o un pezzo di carta marrone (come quella dei sacchetti per il pane). Sistemate il capo da pulire facendo attenzione a poggiare la macchia di colla rivolta verso il basso, esattamente sopra allo straccio o alla carta. Nel frattempo accendete il ferro e impostatelo alla massima temperatura possibile per il tipo di tessuto da stirare.

Raggiunta la temperatura, iniziate a passare il ferro sul retro della macchia insistendo per non più di 15 secondi per volta. Nello sciogliersi, la colla dovrebbe pian piano trasferirsi su ciò che si trova sotto di essa, ovvero lo straccio o il pezzo di carta del sacchetto. Sostituite quest’ultimo più e più volte mentre continuate a stirare il vostro indumento, fin quando tutta la colla non si sarà staccata dal tessuto. Ultimate la procedura lavando il capo in lavatrice, selezionando la temperatura più alta possibile (seguendo le istruzioni sull’etichetta).

Ghiaccio

Come abbiamo visto, anche il freddo estremo può essere utile per spezzare i legami della colla a caldo. La soluzione geniale per rimuovere le sue macchie dalla maggior parte dei capi (anche quelli più delicati) è dunque il ghiaccio: inserite il vostro capo all’interno di una busta trasparente per indumenti, sigillandola con l’apposita ziplock, quindi mettete il tutto nel congelatore. Lasciate riposare per almeno mezz’ora, quindi tirate fuori il sacchetto e stendete il tessuto per poter raggiungere bene la macchia. Iniziate a sollevarla pian piano con le unghie o aiutandovi con un coltellino non affilato.

Si tratta di una procedura delicata, perché il freddo avrà non solamente sciolto i legami della colla con la superficie su cui si era attaccata, ma anche frammentato la macchia stessa. Dovrete dunque armarvi di pazienza e togliere un pezzetto alla volta, sempre facendo attenzione a non danneggiare il tessuto sottostante. Una volta rimossa tutta la colla, mettete il capo in lavatrice e lavatelo alla massima temperatura possibile per il tipo di tessuto.

Come rimuovere le macchie di colla a caldo dal tappeto

La colla vi è caduta sul tappeto e non sapete come rimuoverla? Dopo averla lasciata seccare, spruzzatevi sopra un po’ di alcol e lasciatelo agire per qualche minuto, quindi cercate di sollevare la colla a caldo con le unghie o con un coltellino. Se questo rimedio non è efficace, asciugate bene il tappeto e provate con una soluzione che richieda il calore. Stendete un panno pulito sulla macchia e scaldatelo con l’asciugacapelli o con il ferro da stiro (utilizzando quest’ultimo per non più di 15/20 secondi). La maggior parte della colla dovrebbe aver aderito allo strofinaccio: toglietelo e prendetene uno pulito per ripetere l’operazione, fin quando non rimarrà più traccia della macchia.

Come rimuovere le macchie di colla a caldo dal divano

Se invece avete combinato un guaio lasciando colare un po’ di colla sul divano, nessuna paura: la maggior parte dei rimedi già vista dovrebbe essere utile a rimuovere la macchia sia dalla pelle che dal tessuto. L’alcol e l’acetone sono ottimi soprattutto per il divano in tessuto, facendo sempre prima una prova su un angolino nascosto. I solventi possono essere impiegati anche sulla pelle, facendo però moltissima attenzione alle quantità e al tempo di posa. Molto meglio, in questo caso, fare ricorso al ghiaccio: mettetene qualche cubetto in una bustina di plastica ben chiusa e poggiate il tutto sulla macchia per almeno un’ora, quindi rimuovete la colla con le unghie o con un coltellino non affilato.