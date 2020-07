Io e te, Laura Efrikian si confessa su Gianni Morandi

editato in: da

Ospite di Io e Te, la trasmissione di Pierluigi Diaco, la splendida Laura Efrikian si è raccontata a tutto tondo, parlando della sua nuova vita. Da quando ha lasciato il mondo dello spettacolo, infatti, si è dedicata ad una delle sue più grandi passioni. E non poteva naturalmente mancare un pensiero a Gianni Morandi.

Ai microfoni dello show di Rai1, l’ex “fidanzatina d’Italia” ha ripercorso i suoi primi giorni accanto all’uomo che ha amato per tantissimi anni. Laura Efrikian è stata infatti a lungo assieme a Gianni Morandi, formando una delle coppie più adorate del mondo dello spettacolo a cavallo tra gli anni ’60 e ’70. Era il periodo d’oro del cantante italiano, che con i suoi musicarelli – la cui protagonista spesso era proprio la Efrikian – aveva conquistato milioni di appassionati. Rivangando nel passato, Laura ha ricordato il primo incontro con Morandi.

“Quando ho visto questo ragazzo e l’ho guardato negli occhi, ho visto questa purezza e ho pensato ‘lo vorrei come padre dei miei figli'” – ha rivelato l’attrice a Pierluigi Diaco. E in effetti, nel 1966 Laura e Gianni sono convolati a nozze, mettendo al mondo tre bambini: Serena (che è purtroppo vissuta solo poche ore), Marianna e Marco. La loro storia d’amore, che tanti italiani aveva fatto sognare, si è conclusa con un divorzio nel 1979. Ed è in quel momento che ha avuto inizio la seconda vita della Efrikian.

A poche settimane dal suo compleanno (80 anni splendidamente portati), l’attrice si è confessata: “Ho vissuto i primi 40 anni e i secondi 40. Alla Rai non mi volevano più perché ero troppo la moglie di Morandi. Avevo 40 anni e sono venuta qui a chiedere lavoro. Mi fecero lavorare per la radio e ricominciai con la gavetta” – ha spiegato Laura. Allontanatasi dal mondo dello spettacolo, si è dedicata alle sue altre passioni ed è diventata un’arredatrice di interni, carriera che le ha dato grandissime soddisfazioni.

E nel frattempo si è innamorata dell’Africa, dove si è recata tanti anni fa per fare del volontariato. Il Kenya, in particolare, le è rimasto nel cuore e vi ha comprato casa, quasi al confine con la Somalia. Inoltre, nel Continente Nero ha conosciuto un uomo con il quale, dagli inizi del 2000, vive una bellissima storia d’amore. La sua seconda vita, insomma.