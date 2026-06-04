Un posto al sole, le anticipazioni del 5 giugno 2026: Diego e Lorenza pericolosamente complici

Tra Rosa e Damiano lo scontro è durissimo, mentre Diego e Lorenza sono sempre più vicini: trama di "Un posto al sole" del 5 giugno

Ufficio stampa Rai Diego, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del venerdì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di venerdì 5 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 4 giugno 2026

Giovedì 4 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Rosa è preoccupata di perdere l’anno a causa delle numerose assenze a scuola; per sostenerla, Damiano decide di organizzarle una romantica sorpresa, ma non tutto andrà secondo i piani. Per Cristina è arrivato il momento di affrontare una nuova interrogazione decisiva. Intanto Marina attende che Stefano porti avanti il loro piano, mentre la vacanza a Barcellona non sembra aver aiutato Raffaele e Ornella a riavvicinarsi.

Anticipazione della puntata del 5 giugno 2026

Rosa vorrebbe riconciliarsi con Damiano, ma una scoperta che lui fa lo amareggia profondamente e tra i due esplode un durissimo scontro. Nel frattempo, Diego e Lorenza sono sempre più pericolosamente complici. Sul fronte familiare, Niko e Manuela si interrogano sulla recente “fissa” di Jimmy per i pesi e l’allenamento fisico.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’1 al 5 giugno.