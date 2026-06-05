Un posto al sole, le anticipazioni dell’8 giugno 2026: la rivelazione che spaventa Rosa

Una notizia inaspettata da parte di Pino colpirà profondamente Rosa e tra Diego e Lorenza cresce l'intesa: trama di "Un posto al sole" dell'8 giugno

Ufficio stampa - Rai Rosa, "Un posto al sole"

Torna l’appuntamento del lunedì sera con Un posto al sole, la storica soap di Rai 3 che accompagna il pubblico dal 1996 e continua a essere uno dei titoli più amati della rete. Alle 20.50 ritroviamo i protagonisti della serie ambientata a Napoli, città che fa da cornice alle storie girate e prodotte da Rai Fiction, Fremantle e dal Centro di Produzione Rai partenopeo. Ecco le anticipazioni di lunedì 8 giugno 2026.

Nella puntata precedente del 5 giugno 2026

Venerdì 5 giugno abbiamo lasciato i protagonisti di Un posto al sole così. Rosa vorrebbe riconciliarsi con Damiano, ma una scoperta che lui fa lo amareggia profondamente e tra i due esplode un durissimo scontro. Nel frattempo, Diego e Lorenza sono sempre più pericolosamente complici. Sul fronte familiare, Niko e Manuela si interrogano sulla recente “fissa” di Jimmy per i pesi e l’allenamento fisico.

Anticipazione della puntata del 8 giugno 2026

Una notizia inaspettata da parte di Pino colpirà profondamente Rosa, mentre resta da capire se l’aspro litigio con Damiano rientrerà o se è destinato ad acuirsi ulteriormente. Intanto, tra Diego e Lorenza la complicità e l’intesa crescono, ma non tutti guarderanno di buon occhio la nuova cameriera del Vulcano. Sul fronte sentimentale, sembra arrivato il momento della riappacificazione tra Bice e Sergio; tuttavia, per Mariella e Guido la loro serata speciale riserverà imprevisti e non tutto filerà come previsto.

Un posto al sole va in onda dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50. Leggi le anticipazioni dall’8 al 12 giugno.