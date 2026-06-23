Ascolti tv del 22 giugno, il concerto evento spopola su Rai 1. Scotti al top

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Virginia Bettoja Annalisa

La settimana televisiva si apre ancora una volta senza Affari Tuoi. Stefano De Martino è stato sospeso, ma i Mondiali non hanno nulla a che fare.

Infatti, nessuna partita è andata in onda in prima serata. Su Rai 1 è andata in scena la serata evento Vita! Il concerto, condotta da Giorgia Cardinaletti e Nek, ospiti Lorella Cuccarini e Raoul Bova. Mentre sul palco si sono alternati Andrea Bocelli, Annalisa, Gianni Morandi, Biagio Antonacci, Emma, Antonello Venditti, Alessandra Amoroso, Gigi D’Alessio, Riccardo Cocciante e Il Volo.

Su Rai 2 abbiamo rivisto Boss in incognito e su Rai 3 Filorosso dove si è parlato del Caso Garlasco. Su Rete 4 è tornato l’appuntamento con Quarta Repubblica: al centro della puntata, lo scontro Trump-Meloni e il delitto di Chiara Poggi.

Su Italia 1 è andato in onda Fall e su Canale 5 Un nuovo inizio. La7 ha trasmesso la puntata de La Torre di Babele, dedicata a Sandro Pertini.

Prima serata, ascolti tv del 22 giugno: Cardinaletti-Nek al top

Su Rai 1 Vita! Il concerto incolla al piccolo schermo 2.757.000 spettatori pari al 20.7% di share dalle 21:27 alle 00:07. Su Canale5 Un Nuovo Inizio conquista 1.681.000 spettatori con uno share del 13.1% dalle 21:53 alle 23:59. Su Rai2, dopo la presentazione (609.000 – 3.9%), la replica di Boss in Incognito intrattiene 579.000 spettatori pari al 5.4%.

Su Italia1 Fall piace a 839.000 spettatori con il 5.9%. Su Rai3, dopo la presentazione (527.000 – 3.2%), Filorosso segna 511.000 spettatori (4.2%). Su Rete4, dopo la presentazione (541.000 – 3.2%), Quarta Repubblica totalizza 616.000 spettatori (5.7%). Su La7 La Torre di Babele in replica raggiunge 633.000 spettatori e il 4.1%. Su Tv8 Sei giorni, sette notti ottiene 486.000 spettatori (3.4%). Sul Nove Little Big Italy raduna 470.000 spettatori con il 3.3%.

Access Prime Time, dati del 22 giugno: Gerry Scotti al 27,8%

Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna di 10 minuti (3.505.000 – 20.4%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.854.000 spettatori pari al 27.8% dalle 20:55 alle 21:46. Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 617.000 spettatori con il 3.5%, mentre Notti Mondiali raduna 737.000 spettatori con il 4.3%.

Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 875.000 spettatori (5%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.249.000 spettatori (7.1%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 686.000 spettatori e il 4.1% nella prima parte e 624.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo conquista 1.439.000 spettatori (8.2%). Su Tv8 Celebrity Chef arriva a 344.000 spettatori e il 2%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 536.000 spettatori con il 3.1%.

Ascolti tv Preserale, dati del 22 giugno

Su Rai1 Mondiali 2026 – Argentina-Austria ottiene 3.937.000 spettatori pari al 27.7% dalle 19:01 alle 21:01 (primo tempo a 3.163.000 e il 26.7%, secondo tempo a 4.705.000 e il 28.4%).

Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.673.000 spettatori (16.5%), mentre Avanti un Altro convince 1.988.000 spettatori (16.3%). Su Rai2 Amore, cucina e curry conquista 370.000 spettatori con il 3%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 309.000 spettatori (2.8%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 495.000 spettatori (3.4%).

Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.830.000 spettatori (13.7%). A seguire Blob segna 798.000 spettatori (5.2%) e Via dei Matti n° 0 in replica sigla 664.000 spettatori (4%). Su Rete4 10 Minuti interessa 830.000 spettatori (6.5%), mentre La Promessa intrattiene 866.000 spettatori (5.7%). Su La7 Ignoto X raduna 313.000 spettatori pari al 2.8%. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 363.000 spettatori (2.5%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (241.000 – 2.7%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 384.000 spettatori con il 2.7%.