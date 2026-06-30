Ascolti tv del 29 giugno, Stefano De Martino fa da tappabuchi

Stefano De Martino è tornato con "Affari Tuoi" e fa da tappabuchi per colpa dei Mondiali. La reazione di Gerry Scotti: tutti gli ascolti

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

IPA Stefano De Martino

La settimana televisiva è iniziata lunedì 29 giugno con un palinsesto molto particolare, soprattutto per Rai 1. Infatti, la programmazione pomeridiana è stata stravolta. Alle 19 è andata in onda la partita dei Mondiali 2026, Brasile Giappone.

E poi alle 21.20 è tornato Stefano De Martino con una puntata speciale di Affari Tuoi che infatti si è protratta ben oltre l’access prime time. Risultato? Il presentatore si è scontrato in parte con Gerry Scotti e La Ruota della Fortuna e in parte con Gigi e Vanessa insieme su Canale 5.

Il resto della programmazione della prima serata ha visto su Rai 2 Boss in incognito con Elettra Lamborghini e su Rai 3 Filorosso.

Su Rete 4 abbiamo ritrovato Quarta Repubblica e su Italia 1 Beast. La 7 ha trasmesso La Torre di Babele – Ci sono ancora buoni maestri?

Prima serata, ascolti tv del 29 giugno: Gigi e Vanessa vincono in replica

Su Rai 1 Notti Mondiali interessa 1.839.000 spettatori pari al 13.6% di share nella prima parte dalle 22:20 alle 22:57 e 1.019.00 spettatori pari all’11% di share nella seconda parte dalle 22:59 alle 00:04. Su Canale5 la replica di Gigi e Vanessa Insieme conquista 1.430.000 spettatori con uno share del 15.9% dalle 22:13 alle 1:03.

Su Rai2, dopo la presentazione (505.000 – 3%), la replica di Boss in Incognito intrattiene 771.000 spettatori pari al 6.5%. Su Italia1 Beast interessa 786.000 spettatori con il 5.4%. Su Rai3, dopo la presentazione (550.000 – 3.3%), Filorosso segna 526.000 spettatori (4.6%). Su Rete4, dopo la presentazione (563.000 – 3.4%), Quarta Repubblica totalizza 574.000 spettatori (5.8%). Su La7 La Torre di Babele in replica raggiunge 482.000 spettatori e il 3.1%. Su Tv8 Quattro matrimoni e un funerale ottiene 334.000 spettatori (2.6%). Sul Nove Little Big Italy raduna 410.000 spettatori con il 3%.

Access Prime Time, dati del 29 giugno: Gerry Scotti batte ancora Stefano De Martino

Su Rai1 Affari Tuoi Mundial arriva a 3.293.000 spettatori (20.3%) dalle 21:28 alle 22:18. Su Canale5, dopo Gira La Ruota della Fortuna dalle 20:43 alle 20:52 (3.324.000 – 18.7%), La Ruota della Fortuna raccoglie 4.381.000 spettatori pari al 25.8% dalle 20:55 alle 22:07.

Su Rai2 TG2 Post è la scelta di 569.000 spettatori con il 3.2%. Su Italia1 N.C.I.S. – Unità Anticrimine raduna 876.000 spettatori (5%). Su Rai3 Un Posto al Sole appassiona 1.235.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 4 di Sera News raggiunge 627.000 spettatori e il 3.6% nella prima parte e 608.000 spettatori e il 3.5% nella seconda parte. Su La7 In Onda conquista 913.000 spettatori (5.1%). Su Tv8 Foodish arriva a 299.000 spettatori e l’1.7%. Sul Nove Cash or Trash – Chi Offre di Più? raccoglie 419.000 spettatori con il 2.4%.

Ascolti tv Preserale, dati del 29 giugno: Brasile-Giappone al 34,7%

Su Rai1 Mondiali 2026 – Brasile-Giappone ottiene 5.231.000 spettatori pari al 34.7% dalle 19 alle 21:02. Su Canale5 Avanti il Primo intrattiene 1.422.000 spettatori (14.9%), mentre Avanti un Altro convince 1.984.000 spettatori (15.4%).

Su Rai2 Qua la zampa 2 – Un amico è per sempre conquista 415.000 spettatori con il 3.1%. Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla 387.000 spettatori (3.3%), mentre Hawaii Five-0 è seguito da 487.000 spettatori (3.1%). Su Rai3 le news dei TGR tengono informati 1.925.000 spettatori (13.4%). A seguire Blob segna 797.000 spettatori (5%) e Via dei Matti n° 0 in replica sigla 605.000 spettatori (3.6%).

Su Rete4 10 Minuti interessa 821.000 spettatori (5.8%), mentre La Promessa intrattiene 877.000 spettatori (5.5%). Su La7 Grantchester raduna 86.000 spettatori pari allo 0.9% nel primo episodio e 104.000 spettatori pari allo 0.8% nel secondo episodio. Su Tv8 4 Ristoranti conquista 274.000 spettatori (1.8%). Sul Nove, dopo Little Big Italy (278.000 – 2.8%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? è scelto da 423.000 spettatori con il 2.7%.