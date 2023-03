Giulia La Penna, chi è la moglie di Federico Moccia

Fonte: IPA Federico Moccia e Giulia La Penna nel 2019

Federico Moccia è lo scrittore dell’amore adolescenziale per eccellenza: ha cresciuto più di una generazione facendo sognare con Step e Babi di Tre Metri Sopra il Cielo, un successo sotto ogni aspetto. Oltre a essere un autore, Moccia è anche un marito e un padre: chi è la moglie Giulia La Penna? Di lei non sappiamo molto, dal momento in cui la famiglia è riservatissima (a dir poco).

Chi è Giulia La Penna

Non c’è solo la scrittura nella vita di Federico Moccia, ma anche l’amore, che procede a gonfie vele da quasi trent’anni. Al suo fianco c’è infatti Giulia La Penna, che è una autrice televisiva, ma non per questo è dedita al mondo del gossip e dello spettacolo. Tutt’altro, perché della moglie di Moccia si sa ben poco.

Di lei, però, Moccia ha sempre detto che è la sua “musa ispiratrice”. Spesso presente alle presentazioni dei suoi libri, in ogni caso conducono una vita estremamente riservata. Originaria di Rosello, in provincia di Chieti, hanno avuto due figli, Alessandro, che è nato nel 2009, e in seguito una bambina di cui non si conosce il nome. Ambedue condividono la passione per il piccolo schermo.

La storia d’amore tra Giulia La Penna e Federico Moccia

Quando Federico Moccia è diventato Sindaco di Rosello, è stato intervistato da DiPiù, dove ha raccontato parte della sua storia d’amore con Giulia La Penna. “La verità: se sono diventato sindaco lo devo ad una storia d’amore. Quella tra Federico Moccia, cioè il sottoscritto e mia moglie Giulia La Penna. Ci siamo innamorati proprio qui. Tutto cominciò nel 1994, a Roma. Io ero uno scrittore non ancora affermato, lei una studentessa ventiduenne. Cominciammo a frequentarci, nacque una simpatia”.

Una coppia ben lontana dalle luci dei riflettori, nonostante l’incredibile fama raggiunta da Moccia nel corso del tempo con i suoi best seller, come Ho voglia di te, o ancora Scusa ma ti chiamo amore. “Ci siamo fidanzati, nel 2001 ci siamo sposati“. Un amore forte, duraturo, che fa sognare, proprio come nei libri dello scrittore: quel per sempre che tutti vorrebbero nella propria vita.

Cosa fa oggi Federico Moccia

Nel 2023, Federico Moccia si è laureato in lettere con una tesi su se stesso: “Due visioni comparate dell’amore: Jack London e Federico Moccia, differenze e affinità di stile, visione e ispirazione attraverso il tempo”, presentata all’Università degli Studi Guglielmo Marconi. Il regista, sceneggiatore, scrittore e autore televisivo ha pubblicato diversi libri dopo Tre Metri Sopra il Cielo, da Amore 14 fino a Scusa ma ti voglio sposare, e ancora Tre volte te.

“Sto lavorando ad un nuovo romanzo, lo annuncio qui da voi. Step e Babi sono ormai adulti, hanno i figli e la loro storia continua”, ha svelato lo scrittore, che ha lanciato la tendenza dei lucchetti a Ponte Milvio a Roma, un trend che non ha mai smesso di essere attuale. Si è anche dedicato al programma televisivo di Simona Ventura e Paola Perego, ovvero Citofonare Rai2. La costante della sua vita? La moglie Giulia, da cui trae la forza e l’ispirazione per sfornare capolavori e raggiungere nuovi traguardi.