“Adriano Celentano ricoverato, è grave”: interviene Claudia Mori. La smentita

Ansa Adriano Celetano

Nell’era spietata e velocissima dei social, basta un battito di ciglia per trasformare un pettegolezzo innocuo in un vero terremoto. Lo sanno fin troppo bene i fan di Adriano Celentano che, nella tarda serata di ieri, hanno trattenuto il fiato vivendo attimi di apprensione. La notizia ha iniziato a rimbalzare da una bacheca all’altra con la forza che solo la Rete sa sprigionare: il nostro amato Molleggiato sarebbe stato ricoverato d’urgenza in ospedale in condizioni critiche. L’indiscrezione è circolata per poco tempo, fino alle parole di Claudia Mori.

Adriano Celentano ricoverato, le parole di Claudio Lippi

A innescare questa pericolosa miccia non è stato un mitomane qualsiasi in cerca di visibilità, ma un volto storico e rassicurante della nostra televisione: Claudio Lippi. Con un lungo e accorato post sulla sua pagina Facebook, l’ex conduttore Mediaset si è lasciato andare a uno sfogo pierno di malinconia. Ha riavvolto il nastro dei ricordi fino al 1964, raccontando il suo primo, timido incontro con l’artista al Villaggio dei giornalisti di Milano. “Non mi uscivano le parole dalla gola tanta era l’emozione”, ha confessato Lippi, ricordando con infinita dolcezza come Adriano lo avesse ribattezzato “Stambecco”. Fin qui, un meraviglioso amarcord. Poi, però, è arrivata la doccia gelata: Lippi ha affermato di aver appena appreso da Rosalinda, figlia del cantautore, la notizia del ricovero per un improvviso e drammatico aggravamento. Ha persino invitato i suoi follower a pregare e ad attendere un miracolo, chiudendo con un disperato appello: “Non mollare Adriano”.

In un commento successivo, Lippi ha aggiunto di avere letteralmente le lacrime agli occhi. La fretta di condividere il proprio dolore, mista all’ansia per un amico, ha purtroppo accecato il buon senso. Lippi, seppur in assoluta buona fede, si è trasformato in un megafono formidabile per una colossale fake news, amplificando un’angoscia ingiustificata e gettando nel panico migliaia di persone. Vista l’età avanzata dell’artista e la lunga assenza dal video, malgrado la grande riservatezza che l’ha sempre contraddistinto, hanno fatto chiaramente pensare al peggio. E invece, fortunatamente, non si è trattato che di un terribile falso allarme.

La smentita di Claudia Mori

Fortunatamente, a riportare la calma in questo mare in tempesta ci ha pensato la roccia di sempre: Claudia Mori. Contattata tempestivamente dall’agenzia LaPresse, la compagna di una vita ha smentito la notizia circolata nelle ore appena trascorse. La moglie di Adriano Celentano ha smentito categoricamente le voci sulla Rete. Ha chiarito che Adriano non ha subito alcun ricovero, se non per i normalissimi controlli di routine legati all’età. “Sta benissimo, siamo a casa”, ha tuonato la Mori, spazzando via ogni nube. A blindare definitivamente la verità ci ha pensato Alessia Lautone, direttrice di LaPresse, che ha bollato l’intera vicenda come una spietata bufala.

Alla fine di questa giostra impazzita, tiriamo tutti un enorme sospiro di sollievo. Il Molleggiato sta bene, al sicuro tra le mura domestiche, probabilmente ignaro o forse persino divertito dall’ennesimo polverone sollevato sul suo conto. Lunga vita ad Adriano, e un po’ di prudenza in più per noi.