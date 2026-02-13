Giornalista e content editor. Dalla carta al web e ai social racconta di lifestyle, cultura e spettacolo.

IPA Adriano Celentano

Sono parecchi ormai che Adriano Celentano non si fa vedere. Nascosto nella sua esistenza privatissima, con al fianco la moglie, le figlie e si dice quasi nessun’altro, conduce una vita discreta, tranquilla, c’è chi ipotizza persino isolata. La sorpresa è stata enorme, dunque, quando tra i milioni post che vengono pubblicati ogni giorno sui social, ne è apparso anche uno di Adriano Celentano in persona: ci mette la faccia e lancia anche un messaggio.

La “minaccia” di Adriano Celentano

Su Instagram il molleggiato più famoso della musica italiana si chiama @adrianoinesistente, ma esiste e ce lo ha ricordato. Non che non postasse sul web, ma era da parecchio tempo, qualche anno ormai, che non ci metteva la faccia. I suoi profili social sono un variegato insieme di messaggi scritti, qualche sporadico vocale e foto dei bei vecchi tempi. Oggi, inaspettatamente e dopo parecchio tempo, Adriano Celentano torna a mostrare il proprio volto, con un video messaggio che sembra ipotizzare qualcosa di più di un semplice ritorno sui social.

Il nuovo video pesca tra le immagini d’archivio, riprendendo alcuni dei momenti salienti dal grande evento Rock Economy, tenutosi all’Arena di Verona nel 2012. Da Una carezza in un pugno a Soli, Celentano ci lascia riascoltare le sue canzoni più famose. E, infine, compare lui: l’ex ragazzo della via Gluck, con qualche ruga in più ma lo stesso piglio ironico di sempre. “Potrei anche peggiorare… ma non ve lo garantisco!” scrive. E impazzano le ipotesi su cosa voglia mai dire.

Il molleggiato tornerà in tv?

Tutte ipotesi, tutte supposizioni, eppure la scelta di ripescare alcuni estratti dall’evento Rock Economy potrebbe non essere casuale. Quello pubblicato da Celentano non fu un concerto qualsiasi, ma un evento dalle dimensioni e dall’impatto fuori dal comune. Le due serate tenutesi l’8 e il 9 ottobre di ormai quasi 14 anni fa, segnarono il ritorno dal vivo di Adriano dopo 18 anni lontano dal palcoscenico. Da allora, Celentano non si è fatto vedere più, se non in qualche sporadica e discreta circostanza.

Che ricordandoci di quando tornò inaspettatamente, il cantante voglia farci intendere che è pronto a farlo di nuovo? Quel suo “potrei peggiorare” insinua l’intenzione di essere ancora più crudo e senza filtri sul palco? Mentre il “non ve lo garantisco” sottolinea l’incertezza della volontà di tornare per davvero? Interrogativi apertissimi, cui solo il tempo potrò dare una risposta, seppur qualche indizio potremmo già averlo.

La lettera di Claudia Mori all’AD Rai

Potrebbero essere dunque andate in porto le trattative in corso tra Claudia Mori, che di Celentano è il grande amore e anche la più fidata consigliera professionale, e l’ex amministratore delegato Rai Giampaolo Rossi. Al dottor Rossi Mori aveva inviato una mail dall’oggetto “il tempo se ne va…”, in cui lamentava la scarsa professionalità del dottore, la cui promessa di un colloquio con Celentano sarebbe rimasta inesaudita. Tagliente come il marito, forse anche di più, Mori non le manda a dire: “Vede dott. Rossi, una risposta è d’obbligo. Qualunque essa sia. – ha scritto – La Rai è interessata al ritorno di Celentano? È questa la risposta più importante che ci dovete dare”. E chissà che la risposta non sia infine arrivata.