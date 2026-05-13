Fiorello a La Pennicanza, la rivelazione su Adriano Celentano

Dopo il dottorato in filosofia, decide di fare della scrittura una professione. Si specializza così nel raccontare la cronaca rosa, i vizi e le virtù dei Reali, i segreti del mondo dello spettacolo e della televisione.

Ufficio stampa - La Pennicanza Fiorello e Fabrizio Biggio a "La Pennicanza"

Fiorello e Fabrizio Biggio hanno condotto la puntata del 13 maggio de La Pennicanza durante la quale hanno omaggiato Tony Renis che ha compiuto 88 anni. Sul finire della trasmissione il cantate ha chiamato a sorpresa in diretta e ha raccontato un aneddoto inedito su Adriano Celentano.

Non poteva mancare un commento su Sal Da Vinci all’Eurovision 2026. Il vincitore di Sanremo si è esibito a Vienna con la sua Per sempre sì presentando una coreografia molto romantica, ma nel video che mandano in onda a La Pennicanza si scopre la vera identità dei ballerini che lo accompagnano. Non potevano che essere Fiorello e Biggio in versione sposi.

Fiorello e la satira politica con il finto La Russa

Fiorello è tornato sul caso del ministro con l’amante: “Noi sappiamo chi è, ieri vi abbiamo dato cinque lettere possibili. Se è quel ministro che dico io… non riesco ad immaginarmelo. Aggiungeremo di più: l’iniziale del cognome è compresa tra la R e la Z, come detto ieri. Aggiungiamo una lettera: la Q! Quanti ministri hanno un cognome che inizia per Q? Nessuno… allora la P? Anche se c’è solo Piantedosi… e con lui abbiamo già dato!”, conclude scherzando.

Si resta sul tema con l’irresistibile imitazione di Ignazio La Russa: “Davvero non capisco quale sia il problema – dichiara il ‘Presidente del Senato’ -. Ai ministri di destra… piace la gnagna!! Dovreste essere contenti! Un ministro di destra non si metterà mai lo smalto ai piedi: per cambiare colore alle unghie, semmai, se le prende a martellate! Allora ditelo che ci volete in prima fila sul carro del Gay Pride, noi ce ne andiamo subito! I nostri ministri hanno il petto villoso, non sono effemminati come quelli di sinistra. Ce n’è uno solo di sinistra a cui piace la gnagna: Francesco Boccia, che però si è dovuto sposare la De Girolamo, una di destra!”.

Fiorello, novità sul Teatro delle Vittorie

Aggiornamenti inoltre sul fronte Teatro delle Vittorie: Barbara Floridia, Presidente della Commissione di Vigilanza Rai, domani andrà a fare un sopralluogo. Lo showman aggiunge: “Presto ci aggiornerà sugli sviluppi”.

Il focus si sposta poi sul Festival di Cannes: “Ci sono tantissimi ospiti internazionali, tra questi mi ha colpito una grande attrice, Joan Collins – ricorda lo showman -. Ha 92 anni, pensate. La dovreste vedere sul red carpet, bellissima! Ricordo quando fu ospite a ‘Stasera Pago Io’: durante l’ingresso fece una spaccata incredibile, al che mi girai verso i medici e dissi ‘chiamate il 118!’. Anni dopo ne parlò in tv, si ricordò di me! Disse ‘dopo quella spaccata le cosce bruciavano per giorni’!”.

Fiorello, l’omaggio a Tony Renis e la rivelazione su Adriano Celentano

In chiusura, il grande omaggio a Tony Renis, che oggi compie 88 anni e interviene in diretta abbracciando virtualmente Fiorello: “Rosario, sei come un figlio per me! Ti stimo perché non hai rivali, sei il più grande…”. Lo showman ne approfitta per ricordare gli esordi dell’artista con Celentano: “Erano amici intimi da ragazzini e andarono a fare un provino insieme…”.

E Tony racconta: “Ero balbuziente, Adriano invece lo conoscete… e ci cacciavano da tutte le parti! Siamo stati mesi e mesi al Collocamento Spettacolo, seduti su una panca di marmo: appena arrivava un impresario ci alzavamo e sulla panchina di marmo facevamo il tip tap e cantavamo That’s Amore per attirare l’attenzione”. Lo showman chiude con un saluto affettuoso: “Tony, grazie per quello che hai fatto, scritto, per quello che scriverai e per quello che farai”.

Fiorello e Biggio tornano con La Pennicanza giovedì 14 maggio alle 13.45 su Rai Radio2 e sul canale 202 del digitale terrestre. E alle 7.10 su Rai 2 con La Mattinanza.