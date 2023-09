Charles Leclerc, il ragazzo della porta accanto

Fascino e motori, un binomio di sicuro successo. Almeno quando si parla di piloti che hanno lasciato il segno tanto per le vittorie in pista, quanto per l'innegabile sex appeal lontano dalle gare. Un esempio su tutti? Il monegasco Charles Leclerc, che con il suo charme e i lineamenti perfetti piace non solo a tifosi della Ferrari e sponsor, ma anche a moltissime giovani fan.