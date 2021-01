Chi è Bernardo De Luca, il marito di Lorena Bianchetti

editato in: da

Lei è una bravissima giornalista e una talentuosa conduttrice, lui ha fama di grande imprenditore nel mondo della ristorazione: quando Lorena Bianchetti e Bernardo De Luca si sono incontrati, è nato l’amore. Ma ci è voluto un bel po’ di tempo prima che lui riuscisse a fare breccia nel cuore di quella bellissima donna che lo aveva ammaliato.

Bernardo è uno chef e da diversi anni è proprietario di un ristorante nel cuore di Roma, la sua amata città natale. È sempre stato particolarmente attento alla propria privacy, motivo per cui non ci sono molte notizie sul suo conto, almeno fin quando Lorena Bianchetti non è entrata prepotentemente nella sua vita. È stata proprio la conduttrice a raccontare del loro primo incontro, avvenuto qualche anno fa.

Ospite a Oggi è un altro giorno, la Bianchetti ha spiegato che, prima di Bernardo, non aveva mai avuto intenzione di sposarsi: “Avevo le mie amiche, il mio lavoro, viaggiavo molto”. All’epoca lei era a Parigi, ma tornava spesso a Roma per stare con i suoi genitori e ne approfittava per qualche lezione di danza con la sua insegnante: “Una sera mi ritrovo a casa sua per una cena, e sua figlia mi dice: ‘Devo presentarti l’uomo della tua vita’. E mi fa vedere una foto”. Per Lorena non è stata una sorpresa piacevole, convinta che la persona ritratta fosse il classico bello e dannato, un uomo da cui fuggire.

Ma la sua amica ha tanto insistito, così alla fine la Bianchetti ha ceduto. Ed è così che, durante una cena indimenticabile, ha conosciuto Bernardo. Eppure, non è stato colpo di fulmine: “Quando l’ho visto non è scattato nulla. L’amore con lui è nato e cresciuto piano piano” – ha ammesso la conduttrice. Quel che è certo è che, quando finalmente lui è riuscito ad abbattere le sue barriere, l’amore l’ha travolta. Appena 3 mesi di fidanzamento sono stati sufficienti per convincerla ad andare all’altare.

Bernardo De Luca e Lorena Bianchetti sono convolati a nozze nel 2015, con una bellissima cerimonia che si è tenuta in Vaticano. Nel 2019 la loro famiglia si è allargata, accogliendo la piccola Estelle. Una gioia immensa, che il neo papà aveva raccontato in una rarissima intervista: “Diventare genitori è un’emozione fortissima, potente. Siamo stati mano nella mano. A un certo punto Lorena si è girata e mi ha detto: ‘Non mi guardare, se no piango’, e io avevo il volto inondato di lacrime”.