Nino Frassica, grave lutto: è morto il fratello Uccio

Amato e stimato a Galati Marina, in Sicilia, per la sua simpatia, aveva sempre la battuta pronta come il celebre attore

Un grave lutto ha colpito Nino Frassica: è morto il fratello maggiore dell’attore, Matteo, detto Uccio. Amato e stimato a Galati Marina per la sua simpatia, aveva sempre la battuta pronta come l’attore diventato famoso proprio grazie al suo humor surreale e ai suoi discorsi nonsense; dispensava allegria fra amici e conoscenti che gravitavano attorno alla famiglia e agli abitanti del villaggio costiero dove non era insolito vederlo passeggiare o armeggiare con la barca di cui era un appassionato da sempre.

È morto Uccio, il fratello di Nino Frassica

Uccio, il fratello di Nino Frassica, è morto nella sua abitazione all’età di 78 anni dopo aver combattuto a lungo contro una malattia che ha segnato l’ultimo periodo della sua esistenza. A dare l’annuncio il figlio Alberto sui social network, che ha ricordato il grande legame del padre con il mare. “Matteo, conosciuto come Uccio, ha un legame da sempre con Cola – ha scritto- Come Cola, appena ha guardato oltre le mura di casa, ha incontrato il blu del mare. Un blu di vento e di sole, che sa di sapienza antica, di avventura e di sale”.

E poi: “E ha trovato naturale abbandonarsi al mare e alle sue storie che profumano di leggende, di viaggi dentro l’anima, di silenzi di respiro e urla di tempesta, di remi che affondano nell’acqua e di pensieri che scendono nel profondo dello Stretto”.

Infine: “Uccio è nato di fronte ad un ridotto spazio di mare, spesso difficile e duro, ma a volte di una dolcezza infinita che non vorrebbe mai farti andare via, e al mare ha concesso l’anima. Ed è nell’amore atavico verso il mare che si è unito a Cola, oltrepassando il legame di sangue e diventando fratello di vita”.

La scomparsa di Matteo lascia un grande vuoto nella famiglia Frassica e in tutta la comunità di Galati Marina, dove era conosciuto come uomo dal cuore grande, sempre pronto ad aiutare gli altri. Nonostante la popolarità del fratello Nino, Matteo era rimasto un uomo semplice e generoso.

Tanti i messaggi di cordoglio dopo l’annuncio del nipote di Nino Frassica: condoglianze arrivate da persone della zona in cui viveva Uccio ma anche da chi abita fuori dalla Sicilia, che ha voluto esprimere così vicinanza all’attore in questo momento tutt’altro che facile.

Nino Frassica rinvia il suo show dopo la scomparsa del fratello

In seguito alla morte di Uccio, lo spettacolo di Nino Frassica & Los Plaggers Band previsto per sabato prossimo, 27 aprile, all’Auditorium di Isernia, è stato rinviato. A farlo sapere gli organizzatori dell’evento che hanno parlato di “motivi familiari strettamente legati all’artista” senza però svelare ulteriori dettagli.

Nessuna dichiarazione ufficiale, per ora, da parte della star di Don Matteo, che è sempre stato molto riservato e discreto sulla sua vita privata. È stata però fissata una nuova data dello show: Nino Frassica si esibirà a Isernia il 12 ottobre prossimo, sempre sul palco dell’Auditorium Unità d’Italia. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data mentre sarà possibile, per chi vorrà, chiedere il rimborso.