Sergio Muniz papà per la prima volta: la tenera foto col figlio su Instagram

Con delle profonde parole del Premio Nobel per la Letteratura 1998 José Saramago, accompagnate da due dolcissime immagini, Sergio Muniz ha annunciato la nascita di Yari, figlio che l’ex modello e attore avuto con la compagna Morena, insegnante di Yoga.

Un’immagine in bianco e nero in cui si vede la manina del piccolo che stringe il dito mignolo del papà, una foto che esprime tutto l’amore e l’emozione di diventare genitore. Scorrendo, poi, si può vedere un altro scatto in cui viene annunciata la nascita del bimbo, con una corona in legno impreziosita da un nastro, da un piccolo orsacchiotto di peluche e da un lungo testo in cui, tra le altre cose, si legge: “È nato Yari”.

Tra gli ultimi protagonisti di Tale e Quale Show, Muniz ha svelato che sarebbe diventato papà ospite di Barbara D’Urso: nel salotto di Domenica Live ha infatti raccontato che il suo bimbo sarebbe nato a gennaio. Nella stessa occasione aveva ripercorso l’inizio della relazione con la compagna Morena, raccontando che l’incontro è avvenuto a uno yoga day. In merito all’innamoramento l’attore aveva detto: “È stato abbastanza veloce, anche se io ero appena uscito da una separazione che poi è diventata il divorzio, però all’amore non si comanda: quando arriva arriva”.

E ora un nuovo grande passo con la nascita di Yari: Sergio Muniz ha voluto condividere la lieta notizia e le sue emozioni sul suo profilo Instagram, prendendo in prestito le profonde parole di José Saramago, un testo in cui tra le altre cose si può leggere: “Figlio è un essere che Dio ci ha prestato per fare un corso intensivo di come amare qualcuno più di noi stessi, di come cambiare i nostri peggiori difetti per dargli i migliori esempi e, di noi, imparare ad avere coraggio”.

Sergio Muniz, nato il 24 settembre del 1975, è stato tra i protagonisti dell’ultima edizione di Tale e Quale Show, il programma condotto da Carlo Conti. Nel suo curriculum teatro, televisione e cinema. Come attore, tra gli ultimi ruoli, quello nel film Si vive una volta sola che vede alla regia Carlo Verdone.

Ora per lui inizia una nuova avventura, quella di papà del piccolo Yari.