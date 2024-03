Fonte: IPA Morena Zapparoli e Gianfranco Funari

Dopo la separazione da Rossana Seghezzi, avvenuta nel 1997, Gianfranco Funari ha incontrato il suo ultimo grande amore, Morena Zapparoli, che ne tiene ancora oggi viva la memoria. Sposati dal 2004 al 2008, i due hanno avuto una storia particolare.

Ben 36 anni di differenza, che non hanno mai rappresentato un problema per loro. Affiatati e innamorati, uniti inizialmente in una storia clandestina. L’ha riassunta in estrema sintesi Caterina Balivo, che nel suo programma La volta buona ha spiegato: “Lei aveva un marito e lui era famoso e noto a tutti noi. Si incontrano per caso e diventano amanti. Lui però le spiega di non volerlo essere, e che avrebbe dovuto lasciare suo marito o restare sposata con lui. Lei allora non tornò più a casa”.

La fuga in macchina

Morena Zapparoli aveva 32 anni quando decise di “scappare” con Gianfranco Funari, che di anni ne aveva ben 68. Una “fuitina”, come l’ha chiamata lei nell’intervista con Caterina Balivo: “Eravamo in crisi io e mio marito, che era un mio coetaneo. Uno di quei fidanzamenti lunghi, che iniziano da adolescenti. Al tempo eravamo sposati da quattro anni”.

L’incontro con Gianfranco Funari è avvenuto in un solarium, di proprietà della cognata del tempo di lei, dove Morena Zapparoli lavorava come receptionist. Un impiego provvisorio, in attesa di completare gli studi universitari.

Il conduttore era un cliente fisso e col tempo le ha proposto di entrare a far parte della sua redazione. Lei è rimasta affascinata da lui e ha accettato di iniziare questa storia clandestina. Hanno collaborato a lungo ma durante l’ultimo viaggio insieme, per motivi di lavoro, lui le ha detto: “Ti devi decidere perché io non sono certo il tipo che fa l’amante. O me o mio marito. Non ci ho pensato due volte, anche perché quell’incontro mi ha cambiato la vita. La differenza che per alcune persone poteva sembrare insormontabile, è stata per me la cosa che ha fatto scattare l’amore”.

Il giudizio degli altri

Non soltanto una storia clandestina, almeno inizialmente, ma anche un amore tra due persone dall’età tanto differente. Ciò ha comportato la necessità per Morena Zapparoli di confrontarsi con le persone della sua vita.

Il suo ex marito si è infuriato, ragionevolmente, quando per telefono ha scoperto del suo addio. La separazione è stata poi avviata in fretta. In seguito lei ha avuto modo di parlare con la sua ex cognata, conscia della crisi e in qualche modo pronta a rassicurarla. Le ha detto di come suo fratello non l’avesse mai compresa fino in fondo. Le loro nozze, spiega, sono terminate nel momento in cui lui ha deciso di porre un freno al suo essere.

Con Gianfranco Funari si è invece sentita sempre libera. I suoi genitori, però, ci hanno messo un po’ a capire e accettare il tutto. Data la sua esperienza, il celebre conduttore volle organizzare una cena. In quattro per parlarsi e conoscersi. Volle fare colpo e si presentò in abito da sera. Fu allora che la mamma e il papà di Morena Zapparoli capirono quanto fosse realmente felice.

La figlia di Funari

Qualcuno ha parlato di Morena Zapparoli come della figlia di Gianfranco Funari, data la differenza d’età. Chi però conosceva bene il conduttore vedeva in lei quasi una sorta di madre al suo fianco, nonostante fosse ben più giovane.

Caterina Balivo ha quindi ricordato in quest’intervista come lui fosse padre. Fidanzato con Annamaria Cecchetti, conosciuta in ditta prima di diventare famoso, ha avuto da lei una figlia, nata nel 1962 (5 anni prima della Zapparoli). Il suo nome è Carlotta Funari.

Il loro non è stato un rapporto semplice, con Funari che ha anche ammesso le proprie colpe. È stato un padre assente, ha spiegato la Zapparoli, che ha fatto riferimento a incomprensioni nate dal fatto che i due non si frequentassero: “Ignoro i motivi ma suppongo che tutto derivasse dalle assenze di lui quando lei era piccola. Certi legami vanno coltivati, altrimenti si perdono”.

Il compagno di Morena Zapparoli

Oggi Morena Zapparoli ha ritrovato l’amore. In realtà il cuore è tornato a batterle forte nel 2011 per il suo Antonio Presta. La vedova di Gianfranco Funari lo ha incontrato per caso durante una cena a casa di un vecchio amico.

Una relazione che ha avuto inizio circa tre anni dopo la morte dell’amato presentatore. Lei ha avuto modo di raccontare il loro rapporto, spiegando come Presta si sia sempre dimostrato rispettoso del suo precedente matrimonio. Non c’è mai stato il tentativo di paragonarsi con quella che era la figura di Funari.