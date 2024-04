Fonte: IPA Jasmine Carrisi a La Volta Buona

Jasmine Carrisi ha 22 anni, non è di molte parole ma sa il fatto suo. Studia Digital Marketing a Milano, i social sono un po’ il suo mondo – come del resto è proprio della sua generazione – ma nel suo cuore vive forte e ben radicata la passione per la musica. Con un papà come Al Bano e una mamma come Loredana Lecciso ha conosciuto fin troppo presto cosa voglia dire essere esposta alla fama ma anche alle critiche, che non le sono mai mancate. A darle della “raccomandata” sono stati in tanti ma Jasmine, in fondo, è esattamente quel che è: una figlia che riconosce pregi e difetti dei propri genitori. Di questo ha parlato nella sua prima intervista a La Volta Buona, il salotto pomeridiano di Caterina Balivo.

Jasmine Carrisi definisce Al Bano un papà “super moderno”

È la figlia femmina più piccola del cantante di Cellino San Marco, eppure Jasmine non parla mai del suo papà come di un “matusa” (si sarebbe detto in altri tempi) o un “boomer”, per usare un termine più social. Nel salotto del La Volta Buona non è stata di troppe parole, com’è nella sua indole, ma è stata abbastanza chiara sul rapporto con i genitori che ha elogiato certamente, senza risparmiare loro qualche critica.

Al Bano agli occhi di Jasmine è una vera forza della natura, ma quel che ne è emerso è un ritratto che forse un po’ si discosta dall’immagine dell’uomo tutto d’un pezzo che si è fatto da solo, che potrebbe venire in mente a chi lo conosce soltanto come uomo di spettacolo. “È una persona con un carattere forte – ha detto a Caterina Balivo -. Ha una grande etica per il lavoro, è una persona buona, completa, pratica. Gli chiedo sempre consigli, è molto più moderno di me”.

Poi lo ha definito “un papà super moderno”, spiegando come guardi al mondo dei giovani sempre con grande curiosità e spirito positivo, senza lasciarsi andare a sterili critiche ma anzi apprezzando moltissimo gli artisti di nuova generazione che spopolano nel mondo della musica o dei social.

Jasmine Carrisi, la (simpatica) frecciatina a mamma Loredana Lecciso

Era una bambina troppo piccola per ricordare quando mamma Loredana Lecciso appariva in televisione per lanciarsi in coreografie e balletti – anche insieme alla sorella Raffaella – che, ancora oggi a distanza di anni, di tanto in tanto fanno capolino sui social. Una pagina un po’ “trash” del piccolo schermo, così alcuni la definirebbero, ma la verità è che la Lecciso ha sempre avuto la passione per la danza, tanto da aver studiato persino ginnastica artistica come ha rivelato la figlia Jasmine a La Volta Buona.

Ma è proprio sull’argomento social che la 22enne ha avuto qualcosa da ridire alla sua mamma e non per i video “vintage” di cui sopra. Loredana Lecciso è molto attiva anche su TikTok, tendenzialmente considerato un social “da giovanissimi”, e la figlia non ha perso occasione per lanciarle una simpatica frecciatina: “Mia madre secondo me dovrebbe uscire dai social – ha detto -. Mamma mi dispiace, ma sei un po’ cringe [che potremmo tradurre con “imbarazzante”, ndr] (…) La lascio fare però per l’età che ha non è abbastanza Gen Z per fare i TikTok”.