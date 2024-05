Anticipazioni Io Canto Family: nella puntata del 27 maggio arriva Jasmine Carrisi

Fonte: IPA Michelle Hunziker

Torna l’appuntamento con Io Canto Family, il talent show condotto da Michelle Hunziker e in onda il 27 maggio su Canale 5 in prima serata. Dopo l’ottimo esordio, la seconda puntata promette non poche sorprese, con una gara sempre più avvincente. E una speciale new entry in giuria: Jasmine Carrisi.

Io Canto Family: le anticipazioni del 27 maggio

Non sono mancate le lacrime nella prima puntata di Io Canto Family, il talent show condotto in prima serata ogni Lunedì da Michelle Hunziker. E il secondo appuntamento con il talent in “formato famiglia” di Canale 5, promette di non essere da meno.

Dopo l’eliminazione della coppia composta da Irene Bucci e suo padre Maurizio, appartenenti al team di Cristina Scuccia, prosegue la gara a colpi di duetti: sul palco, saliranno ragazzi di età compresa tra i 10 e i 15 anni, esibendosi, in questa occasione, in coppia con un membro della loro famiglia. Un pretesto non solo per rivendicare la forza unificatrice della musica, ma anche per condividere con il pubblico le storie personali di tutti i protagonisti.

Non solo sfida a colpi di note musicali, ma anche una gradita sorpresa: eccezionalmente, nella puntata del 27 maggio Al Bano sarà sostituito in giuria dalla figlia Jasmine Carrisi. Il cantante pugliese non potrà infatti prendere parte allo show a causa di alcuni impegni, ma Jasmine promette di non farlo rimpiangere: proprio in coppia con suo padre, la ragazza aveva già preso parte a The Voice Senior, e potrebbe regalare un tocco di freschezza e brio al programma. Accanto a lei, siederanno gli altri giurati Orietta Berti, Claudio Amendola e Fabio Rovazzi: saranno loro a decidere quale tra le sei squadre, capitanate da Iva Zanicchi, Fausto Leali, Anna Tatangelo, Mietta, Cristina Scuccia e Benedetta Caretta, vedrà la nuova coppia eliminata.

Fonte: IPA

Il verdetto finale terrà conto anche delle preferenze del quinto giudice Chiara Tortorella, speaker radiofonica di R101. Ma tutto potrà essere ribaltato dai voti del pubblico presente in sala composto da cento persone.

Io Canto Family: i concorrenti in gara

Condotto da Michelle Hunziker, Io Canto Family – spin off dell’omonimo talent presentato da Gerry Scotti – vede in gara 12 coppie di concorrenti divise in sei squadre. La prima, capitanata da Iva Zanicchi, è composta da Alessandro Bruco e dal nonno Antonio, e da Giulia Ghirlanda con la madre Alessandra. Benedetta Caretta guida Aurora Cavese con la madre Daniela, e Diletta Genovese con il padre Marco.

Anna Tatangelo è la coach di Grace Cuomo e della madre Joanna, e di Sara Gugliotta e del padre Davide. Mietta segue Carlotta D’Amico e la madre Erika, e Marika Graziano e il padre Alessandro. Fausto Leali gareggia invece con Chiara Orlando e il padre Michele, e con Daniel Musa e la madre Giorgia. Infine, Cristina Scuccia, della cui squadra fanno parte Sofia Pighi e il padre Cristian. Le coppie si sfideranno nel corso di 5 puntate, ma solo una riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi di 50.000 euro nel gran finale.

La seconda puntata di Io canto Family va in onda lunedì 27 maggio a partire dalle 21.30 su Canale 5. Il programma è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.