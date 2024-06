Fonte: IPA Michelle Hunziker

È andata in onda l’ultima puntata di Io Canto Family. Ecco cos’è accaduto durante la finale del programma condotto da Michelle Hunziker, che ha emozionato tantissimi nel corso delle ultime settimane.

I capelli di Rovazzi (2)

Ancora una volta Fabio Rovazzi non sembra trovare pace con la propria acconciatura. Di fatto è divenuto un meme vivente, volente o nolente. Se nelle puntate precedenti era stato proprio lui a sottolineare la cosa, stavolta ci ha pensato Iva Zanicchi. Dopo essersi proposta in “versione Annalisa”, lo ha definito una pecorella: “Con quella pettinatura lì”.

Momento cover (8)

Davvero bello il momento in cui, a un passo dalla prima eliminazione, tutti i concorrenti sono stati divisi in due maxi gruppi. Da una parte tutti i maschi che, insieme a Fausto Leali, hanno cantato due splendidi brani: Can’t take my eyes off you e Only you.

In seguito è toccato alle concorrenti femminili che, insieme a Mietta, Benedetta Caretta, Cristina Scuccia e Anna Tatangelo, hanno cantato Hopelessly devoted to you. Performance proseguita poi con la versione italiana di Greased Lightnin’ e Ain’t No Mountain High Enough.

Messaggio per Carlotta ed Erika (10)

A Io Canto Family tutto ruota intorno ai sentimenti. L’emozione è tanta e la giuria è la prima a percepirla, dietro soltanto agli stessi concorrenti. A un passo dal gran finale, Carlotta e sua mamma Erika cantano Pazza di Loredana Berté. Un bel momento, reso ancora più speciale dal videomessaggio di Giorgia, giovanissima zia di Carlotta. A fine esibizione Erika si lascia andare a tutto il carico emotivo accumulato: “Per me essere qui è un riscatto”.

Sorpresa per il maestro Chiaravalle (10)

Semplicemente perfetto il momento che vede protagonista il maestro Chiaravalle. Una sorpresa a dir poco gradita tanto per lui che per il pubblico. Nella finale di Io Canto Family si sono infatti esibite due delle sue figlie, Benedetta e Cecilia. Hanno cantato A te di Jovanotti, dinanzi a un commosso papà, che ha poi potuto abbracciare sul palco anche la terza figlia, Angelica, che ha affiancato le altre dopo la prova riuscitissima, tanto quanto la sorpresa.

Troppe emozioni (8)

Parte del fascino del programma, è chiaro, è il carico di emozioni che porta con sé. Il pubblico da casa è trascinato tanto dalle esibizioni quanto dalle reazioni della giuria e, a dire il vero, anche della stessa Michelle Hunziker.

Si crea un’atmosfera molto particolare, alla quale nessuno riesce a sottrarsi. Basti pensare alla commozione della piccola Carlotta durante la finalissima, cantando Sei nell’anima con mamma Erika.

Il pensiero di tutto è così ben espresso dalla padrona di casa: “Non si può fare un programma del genere. Stiamo tutti malissimo”. Dalla tenerezza di Carlotta all’emotività senza freno di papà Davide: “Mi sta venendo un infarto!”.

Carlotta ed Erika vincono Io Canto Family (10)

Il voto della giuria ha premiato con 50 punti Carlotta ed Erika, mentre Sara e Davide con 45 punti. Tutto nelle mani del pubblico, alla fine, con la polemica di Orietta Berti sullo sfondo: ha ribadito come di fatto ribaltino sempre il giudizio dei giurati. Non in questo caso però, dal momento che dopo la poesia di Kipling letta da Claudio Amendola, sono mamma Erika e sua figlia Carlotta a trionfare e, nel tripudio di emozioni regalate, viene da dire come sia giusto così.