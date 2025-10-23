Io Canto Family, anticipazioni del 23 ottobre: gli ospiti speciali della finale

Giornalista e content creator, si nutre da sempre di cultura e spettacolo. Scrive, legge e fugge al mare, quando ha bisogno di riconciliarsi col mondo.

IPA Michelle Hunziker

Cala il sipario su Io Canto Family: giovedì 23 ottobre andrà in onda l’ultima puntata del talent show condotto da Michelle Hunziker, che decreterà la coppia vincitrice dell’edizione 2025. Saranno otto i duetti formati da familiari che si contenderanno il titolo, giudicati dal pubblico in studio e dalla giuria composta da due giganti della musica italiana, Patty Pravo e Noemi. Chi riuscirà ad aggiudicarsi il montepremi di 50.000 euro e la vittoria finale?

Io Canto Family, la finale: le anticipazioni

Un percorso fatto di musica, emozioni e legami familiari quello di Io Canto Family, che giovedì 23 ottobre vedrà trionfare una delle otto coppie in gara. Il talent show condotto da Michelle Hunziker – con la direzione artistica di Roberto Cenci – andrà in onda in prima serata su Canale5, promettendo un ultimo appuntamento ricco di sorprese.

Dopo settimane di sfide eliminatorie, sono rimaste in gara le coppie che più si sono distinte per talento vocale e per l’affiatamento mostrato sul palco. Le otto coppie di familiari rimaste si esibiranno per l’ultima volta, mettendo in gioco tutto il loro potenziale per conquistare il titolo e il montepremi in palio, che ammonta a 50.000 euro, oltre alla targa speciale di R101, che sarà consegnata in diretta dalla speaker Rebecca Staffelli.

Durante la serata finale dello show i concorrenti saranno accompagnati dai loro coach Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri, che hanno seguito le coppie passo dopo passo lungo tutto il percorso televisivo. Ad accompagnare musicalmente tutti i talenti sul palco è la band dal vivo diretta dal Maestro Valeriano Chiaravalle.

Gli ospiti speciali della finale

La scorsa puntata avevamo visto un Renato Zero emozionatissimo: “Non ci si abitua a questa realtà anche se il nostro è un abbraccio costante”, aveva detto dopo una esibizione da grande artista. Come ogni finale che si rispetti, anche l’ultimo appuntamento di Io Canto Family vedrà la partecipazione di alcuni ospiti speciali: torneranno Benedetta Caretta, Marta Viola e Namite Selvaggi, le vincitrici delle passate edizioni del programma. Le tre torneranno insieme sul palco per regalare al pubblico una performance indimenticabile.

Vincere, però, non sarà facile perché bisognerà passare attraverso un doppio sistema di giudizio. Le quattro coppie migliori saranno giudicate dalla giuria composta da Patty Pravo e Noemi (l’anno scorso c’erano invece Claudio Amendola, Al Bano, Orietta Berti e Fabio Rovazzi). Il verdetto finale, tuttavia, spetterà al giudizio del pubblico in studio, formato da cento spettatori, che avranno il compito di scegliere i vincitori di questa edizione.

Quando e dove vedere la finale di Io Canto Family

L’appuntamento con la finale di Io Canto Family è giovedì 23 ottobre in prima serata su Canale5, a partire dalle 21:20 circa, dopo la puntata de La Ruota della Fortuna con Gerry Scotti. Per chi non può seguire la diretta, nessun problema: è possibile guardare la puntata in streaming su Mediaset Infinity. Sempre sulla piattaforma, è possibile inoltre rivedere i momenti più emozionanti e le performance delle coppie in gara, anche nei giorni successivi alla messa in onda.