Io Canto Family, le anticipazioni dell’1 ottobre: le coppie pronte a sfidarsi ancora

Ufficio Stampa Mediaset Noemi, Michelle Hunziker e Patty Pravo

Michelle Hunziker torna con un nuovo appuntamento per Io Canto Family, il terzo di questa edizione, oggi mercoledì 1° ottobre. Il talent show musicale di Canale5 è pronto ad accogliere le famiglie in studio e sfidarsi a colpi di note: la direzione artistica è di Roberto Cenci e la competizione si fa sempre più agguerrita.

Io Canto Family, le anticipazioni dell’1 ottobre 2025

Io Canto Family è ormai entrato nel cuore degli italiani: un programma che ha subito un restyling, che è tornato con la conduzione di Michelle Hunziker, con alla giuria Noemi e Patty Pravo. Sono le famiglie il centro di tutto, così come lo è la musica: per il terzo appuntamento, sono previste ovviamente le sfide e le eliminazioni, che guideranno la puntata sin dalle prime fasi. Altre coppie si sfidano, ma non tutte passano al turno successivo, aggiudicandosi il supporto dei coach di quest’anno.

Tra i coach per l’edizione del 2025 troviamo Serena Brancale, Sal Da Vinci, Ermal Meta e Giusy Ferreri. Ma chi decide se le coppie andranno avanti o meno sono loro, ovvero i giudici Patty Pravo e Noemi: inoltre sempre a loro spetta decidere se premiare una coppia con l’accesso alla finalissima. Al termine del terzo appuntamento, il quadro sarà più chiaro: due coppie saranno già in finale, mentre altre dieci dovranno sfidarsi di nuovo. La band è diretta come sempre dal maestro Valeriano Chiaravalle: i concorrenti, oltre a mostrare il proprio talento canoro, racconteranno la loro storia. Tra emozioni e legami unici, l’amore della famiglia verrà raccontato anche attraverso la musica.

Io Canto Family, il successo dello show

La gara è avvincente, merito dei concorrenti, che ci mettono il cuore; della conduttrice, che non ha bisogno di presentazioni; dei coach e della giuria, che, oltre ad avere cultura musicale, conoscono i meccanismi della televisione. Come Noemi, che è già stata coach a The Voice, anche se alla fine il meccanismo di Io Canto Family è diverso dagli altri format, come ha raccontato lei stessa a TgCom24: “Coinvolge tutta la famiglia, una intera generazione, ci sono tanti vissuti e tantissimi valori che sembravano svaniti. Stiamo incontrando dei ragazzi molto giovani, dei bambini, che hanno molto a cuore il benessere dei genitori, che sono sempre al loro fianco. E che spesso vogliono riscattare un sogno infranto, perché alcuni genitori avrebbero voluto cantare nella loro vita. È molto bello questo legame che si vede sul palco”.

A The Voice, aveva lavorato al fianco di Raffaella Carrà. Oggi, invece, nella giuria di Io Canto Family insieme a lei c’è Patty Pravo, e per questo si sente molto fortunata, per avere la possibilità di imparare ancora. “È una donna che da sempre è da esempio per altre donne, con la sua autonomia e coraggio, è una artista indipendente e anche curiosa di fare delle cose diverse. Da sempre è la voce dei cantautori, ma ha fatto anche tanti progetti da outsider: starle vicino per me è motivo di orgoglio. Sono onorata di fare questo viaggio con lei”.