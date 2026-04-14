Anne Hathaway regina di stile: abito trasparente alla prima di “Mother Mary”

L'attrice ha stupito con un abito scenografico e scultoreo della collezione Lever Couture FW25 "Anatomy of Identity"

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Anne Hathaway regina di stile: abito trasparente alla prima di “Mother Mary”
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New York, Anne Hathaway bellissima in un abito etereo bianco alla premiere di "Mother Mary"
Qual è il design dell'abito di ANNE? Di cosa parla il film MOTHER MARY? Quali tessuti usa LEVER COUTURE?

Anne Hathaway è da sempre una delle attrici più stilose eleganti e chic del firmamento Hollywoodiano. Musa di molti stilisti (ricordiamo il suo legame speciale con Valentino), ogni sua apparizione alle premiere dei suoi film è un evento, grazie agli abiti meravigiosi che indossa e personalizza.

Alla recente premiere di Mother Mary a new York, il 13 aprile, Anne non ha deuso le aspettative, presentandosi fasciata in un incredibile abito scenografico di Lever Couture tasparente, rubando scena e applausi.

New York, Anne Hathaway bellissima in un abito etereo bianco alla premiere di "Mother Mary"
IPA
New York, Anne Hathaway bellissima in un abito etereo bianco alla premiere di “Mother Mary”

L’abito custom, cioè personalizzato su Anne,  appartiene alla collezione FW25 “Anatomy of Identity”, ed è caratterizzato da un design romantico e sognante, tipico della cifra stilistica di Lever Couture che utilizza tessuti traslucidi e stratificazioni elaborate.

L’attrice ha partecipato alla proiezione insieme alla co-protagonista Michaela Coel e al regista David Lowery. Nel film, Anne Hathaway interpreta una popstar, un ruolo che ha influenzato anche la sua recente metamorfosi estetica verso look più audaci e “scintillanti”. Proprio come questo.

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