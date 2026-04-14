Anne Hathaway regina di stile: abito trasparente alla prima di “Mother Mary”

L'attrice ha stupito con un abito scenografico e scultoreo della collezione Lever Couture FW25 "Anatomy of Identity"

Getty Images New York, Anne Hathaway bellissima in un abito etereo bianco alla premiere di "Mother Mary"

Anne Hathaway è da sempre una delle attrici più stilose eleganti e chic del firmamento Hollywoodiano. Musa di molti stilisti (ricordiamo il suo legame speciale con Valentino), ogni sua apparizione alle premiere dei suoi film è un evento, grazie agli abiti meravigiosi che indossa e personalizza.

Alla recente premiere di Mother Mary a new York, il 13 aprile, Anne non ha deuso le aspettative, presentandosi fasciata in un incredibile abito scenografico di Lever Couture tasparente, rubando scena e applausi.

IPA

L’abito custom, cioè personalizzato su Anne, appartiene alla collezione FW25 “Anatomy of Identity”, ed è caratterizzato da un design romantico e sognante, tipico della cifra stilistica di Lever Couture che utilizza tessuti traslucidi e stratificazioni elaborate.

L’attrice ha partecipato alla proiezione insieme alla co-protagonista Michaela Coel e al regista David Lowery. Nel film, Anne Hathaway interpreta una popstar, un ruolo che ha influenzato anche la sua recente metamorfosi estetica verso look più audaci e “scintillanti”. Proprio come questo.