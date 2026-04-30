Ilary Blasi, la reazione di Francesco Totti alle nozze con Bastian Muller

Ilary Blasi e Bastian Muller hanno intenzione di convolare a nozze, appena potranno. La reazione di Francesco Totti (e di Chanel)

IPA Ilary Blasi e Francesco Totti

Le nozze di Ilary Blasi con Bastian Muller stanno per diventare realtà, o almeno è questo che la conduttrice ha lasciato intendere a Verissimo. Davanti alla domanda di Silvia Toffanin sul possibile matrimonio con il compagno, la conduttrice non ha avuto dubbi: il “sì” è solo questione di carte. Ma se il futuro sembra già scritto, il presente le sta riservando qualche complicazione di troppo. L’udienza di divorzio da Francesco Totti, che si è tenuta a fine marzo, non è andata come previsto. E intanto, secondo le indiscrezioni, l’ex Capitano della Roma non sarebbe entusiasta di vedere la sua ex moglie all’altare.

La reazione di Francesco Totti alle nozze di Ilary Blasi con Bastian Muller

A condividere il retroscena è il settimanale Oggi, nella rubrica di Alberto Dandolo, che dipinge un quadro tutt’altro che disteso. Pare infatti che Francesco Totti “non vedrebbe di buon occhio i fiori d’arancio” della madre dei suoi figli con l’imprenditore tedesco. Stando alla ricostruzione, c’entrerebbero gli equilibri ancora fragili tra la figlia Chanel e Noemi Bocchi, attuale compagna dell’ex Capitano della Roma.

Non sarebbero ancora riuscite a trovare un vero terreno comune nella sfera privata; nel privato il rapporto resterebbe “altalenante”, con momenti di gelo. Per questo motivo, sempre secondo Oggi, l’ex calciatore guarderebbe con preoccupazione l’avvicinarsi delle nozze.

A controbilanciare il malumore di papà Totti c’è però la reazione opposta della figlia. Chanel non vedrebbe l’ora di vivere il giorno delle nozze della mamma, complice anche un legame davvero solido con Bastian Muller. Tra i due, infatti, si è sviluppata negli anni una bella complicità: il futuro sposo descrive la sua “figliastra” come una “forza della natura”, definendola praticamente identica alla mamma per quanto riguarda il temperamento. E non possiamo dargli torto: a Pechino Express, Chanel si è rivelata tra i concorrenti preferiti dal pubblico.

Perché il divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti è ancora in “stallo”

C’è anche, anzi soprattutto, una questione tecnica e legale che sta tenendo in scacco i piani della conduttrice. L’udienza che si è tenuta a fine marzo davanti al giudice avrebbe infatti dovuto chiudere ufficialmente il matrimonio tra Totti e la Blasi, ma le cose sono andate diversamente. I nodi ancora sul tavolo sono diversi e impediscono all’iter di compiere l’ultimo passo, quello necessario per consentire a Ilary Blasi di accedere allo stato civile di “divorziata” e quindi, in concreto, di potersi risposare.

Tra le questioni più delicate ci sarebbe la gestione della villa all’Eur, l’immobile in cui i due hanno vissuto per anni e che oggi rappresenta uno dei punti più caldi della trattativa. A questo si aggiungono le valutazioni economiche legate al mantenimento dei figli: su questo fronte le posizioni dei due ex sembrano ancora distanti, e le trattative procedono a rilento.

Le nozze con Bastian Muller, che la conduttrice ha già messo nero su bianco come progetto, restano per il momento una promessa rimandata. La conduttrice è pronta, l’amore pure. Manca solo che il passato firmi il via libera definitivo. Ma, lo sappiamo, certi addii non si chiudono mai con un colpo di spugna.