Giornalista pubblicista freelance con esperienza nel mondo della comunicazione digitale. Dal 2016 racconta e condivide online ciò che la incuriosisce e appassiona, con sguardo attento e curioso. Per DiLei si occupa di Lifestyle e Bellezza.

GettyImages Il tubino nero compie 100 anni ma non invecchia mai

Era l’ottobre del 1926 quando la rivista Vogue America pubblicò il bozzetto di un abito nero, dalle linee semplici, lungo fino al polpaccio e firmato da Gabrielle “Coco” Chanel. I redattori lo ribattezzarono “la Ford di Chanel”, profetizzando che quel capo essenziale, accessibile e democratico sarebbe diventato “l’uniforme di tutte le donne di buon gusto”.

Oggi, nel 2026, festeggiamo un secolo esatto di quella straordinaria profezia. Il Little Black Dress (o petite robe noire, per dirla alla francese) non è solo sopravvissuto a cento anni di rivoluzioni stilistiche, guerre, crisi ed epoche d’oro: le ha cavalcate tutte, uscendone ogni volta vincitore. Il segreto del suo successo? È una tela bianca (anzi, nerissima) su cui ogni donna può dipingere la propria personalità. Non ti veste, ma ti esalta.

Prima di scoprire come declinarlo in 6 look infallibili, dalle occasioni più formali alle passeggiate nel weekend, vediamo come trovare il compagno di vita perfetto e quali scivoloni evitare.

Come scegliere il tubino perfetto: a ciascuna il suo

Trovare il tubino perfetto è un po’ come innamorarsi: richiede pazienza, ma quando incontri quello giusto lo riconosci al primo sguardo. Dimenticate le regole ferree e ascoltate il vostro corpo, partendo proprio dalla scelta del tessuto. Se cercate un vero passepartout, il consiglio è quello di evitare le trame troppo serali, come il raso lucido o l’impegnativo velluto, ma anche i materiali troppo sportivi come il jersey di cotone leggero, che rischiano di sminuirne l’eleganza. Puntate invece su un crepe di lana, un misto viscosa ben strutturato o un cady dalla caduta fluida: sono texture magiche, capaci di adattarsi tanto alla luce del sole quanto a quella soffusa di un ristorante.

Anche la scollatura gioca un ruolo chiave e deve essere la vostra alleata strategica. Un collo a barchetta, ad esempio, è il massimo dello chic ed è perfetto per bilanciare la figura se avete i fianchi morbidi; uno scollo a V profondo è l’ideale per slanciare la silhouette e valorizzare il décolleté, mentre il collo alto (o all’americana) esalterà splendidamente le spalle scolpite. Infine, prestate attenzione alla lunghezza. Per essere considerato un vero investimento a lungo termine, l’orlo del vostro abito dovrebbe sfiorare il ginocchio, fermandosi appena sopra o appena sotto. Un modello troppo corto finirebbe per limitare le occasioni d’uso, mentre uno troppo lungo perderebbe quella verve sbarazzina che rende il tubino così irresistibile.

Gli errori da non fare (mai) con il tuo Little black dress

Eppure, per quanto sia il capo più facile e democratico del guardaroba, anche il tubino nero nasconde delle insidie. Ci sono alcune cadute di stile che, semplicemente, non possiamo permetterci. La prima è il temutissimo effetto “sottovuoto”. Questo abito deve accarezzare le forme e accompagnarle con grazia, non certo strizzarle. Se notate delle pieghe orizzontali sui fianchi o vi ritrovate a dover tirare giù l’orlo ogni tre passi, non c’è scusa che tenga: è della taglia sbagliata. Ricordate sempre che la vera eleganza ha bisogno di respiro e libertà di movimento.

Un altro nemico giurato dello chic è il nero sbiadito. Per funzionare, questo capo esige un nero che sia profondo, inchiostro, assoluto. Un tessuto che ha perso la sua intensità a causa dei troppi lavaggi o di una cura frettolosa trasmette immediatamente un’aria trasandata e malinconica; affidatevi sempre a lavaggi a secco o a detersivi specifici per preservarne l’oscurità. Infine, attenzione a non cedere alla tentazione dell’eccesso. Mademoiselle Chanel, che di eleganza se ne intendeva, amava ripetere che prima di uscire di casa bisognerebbe guardarsi allo specchio e togliersi qualcosa. Il tubino nero è nato per brillare di luce riflessa: se lo soffocate sotto una cascata di gioielli enormi, cinture troppo vistose e un trucco teatrale, finirete per ucciderne la proverbiale e sussurrata raffinatezza.

8 modi per indossarlo: dal classico all’urban casual

Come trasformare un solo abito in 6 outfit completamente diversi? Ecco le nostre proposte.

1. Il classico alla Colazione da Tiffany vibes

È l’habitat naturale del tubino nero. Abbinalo a un filo di perle (vere o finte, non importa), décolleté nere a punta con tacco sottile e una borsa a mano strutturata. Perfetto per una cena elegante, un evento formale, un teatro.

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2. Sporty-chic per la città

Chi ha detto che il tubino vuole solo i tacchi? Sdrammatizzarlo è il trend del momento. Indossalo con le tue sneakers bianche preferite (chunky o affusolate) e una giacca di jeans dal lavaggio chiaro, magari leggermente oversize. Completa con una borsa a tracolla e occhiali da sole e sarai perfetta per il brunch della domenica, commissioni quotidiane.

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3. La più romantica delle anime Rock

Il contrasto tra la semplicità dell’abito e la ruvidità degli accessori crea un look magnetico. Aggiungi un giubbotto biker in pelle nera (o bordeaux, per spezzare) e un paio di anfibi robusti o stivaletti con borchie. Ti risolve il look da concerto, aperitivo serale nei locali giusti ma anche la serata tra amiche.

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4. La boss lady dell’ufficio

Per l’ufficio, il tubino è l’arma segreta nei giorni in cui non sai cosa mettere ma devi essere impeccabile. Sovrapponi un blazer dal taglio maschile, magari a quadri principe di Galles o in un colore neutro come il cammello. Ai piedi, un paio di mocassini in pelle o delle stringate d’ispirazione maschile.

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5. Weekend e relax but make it cool

Trasforma il rigore dell’abito in puro comfort da weekend. Scegli un maxi cardigan in maglia grossa (magari in tonalità calde come panna, ruggine o verde oliva) da lasciare aperto. Ai piedi, stivaletti bassi in camoscio o mules. Perfetto per fuga dalla città, un pranzo rilassato, una passeggiata al parco.

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6.Il fascino parigino

Indossa il tuo tubino liscio sotto a un classico trench beige allacciato in vita, lasciando intravedere l’orlo nero. Un’accoppiata talmente perfetta che sembra nata per stare insieme. Aggiungi occhiali da sole cat-eye oversize, labbra rosse e scarpe slingback dal tacco comodo (kitten heel). L’occasione la crei tu: appuntamenti pomeridiani, viaggi in treno, giornate di mezza stagione in cui vuoi sentirti la protagonista di un film della Nouvelle Vague.

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